“Орлиците” сломиха с 13:0 София лейдис

Женският отбор на Лудогорец затвърди отличното си представяне през сезона, като сломи с 13:0 София лейдис.

“Орлиците” гостуваха в столицата на последния в класирането за мача от VIII кръг в Държавното първенство.

Дамите, водени от Елена Пеева, очаквано демонстрираха по-добри умения на терена и в резултат не оставиха никакво съмнение кой заслужава крайния успех. С по 4 гола се изявиха Ванеса Гайдек и Нора Димитрова. Ева Атанасова и Виктория Генова стреляха по още два пъти в мрежата на София лейдис. Никол Бояджиян също добави един гол към сметката на Лудогорец.

Не срещнахме особени затруднения и продължаваме с подготовката си, коментира след края на мача наставникът на “орлиците” Елена Пеева.

За следващия шампионатен двубой воденият от нея тим отново ще се изправи срещу столичен съперник. Този път разградчанки ще приемат у дома АФР (София).

