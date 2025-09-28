“Орлиците” надделяха в дербито срещу Локо (Стара Загора)

Женският отбор на Лудогорец продължават безапелационната си победна серия в Държавния шампионат.

В мач от VI кръг те се наложиха над основния преследвач в класирането – Локомотив (Стара Загора) и спечелиха дерби сблъсъка с 2:0. “Орлиците” извоюваха важния успех при гостуване в града под липите, а след последния съдийски сигнал те си осигуриха комфортната преднина от пет точки.

И двете точни попадения бяха реализирани през първото полувреме. Техни автори бяха Полина Демирова и Мариела Петрова. Женският тим на Лудогорец се размина с още три чисти голови ситуации до края на първата част, а след почивката сред “орлиците” настъпи загуба на концентрация и до нов гол не се стигна.

Днешната ни победа е важна с оглед на напрежението в битката срещу основния ни опонент на върха. Момичетата се разадоха напълно! Ще продължим да работим, за да бъдем още по-силни и за подобрение при контрола над топката, заяви старши треньорът на женския тим на Лудогорец Елена Пеева.

След поредното успешно изминато предизвикателство на терена, в следващия сблъсък на терена “орлиците” ще посрещнат у дома НСА (София).

