неделя, септември 28, 2025
Последни:
Спорт

“Орлиците” надделяха в дербито срещу Локо (Стара Загора)

Редактор

Женският отбор на Лудогорец продължават безапелационната си победна серия в Държавния шампионат.

В мач от VI кръг те се наложиха над основния преследвач в класирането – Локомотив (Стара Загора) и спечелиха дерби сблъсъка с 2:0. “Орлиците” извоюваха важния успех при гостуване в града под липите, а след последния съдийски сигнал те си осигуриха комфортната преднина от пет точки.

И двете точни попадения бяха реализирани през първото полувреме. Техни автори бяха Полина Демирова и Мариела Петрова. Женският тим на Лудогорец се размина с още три чисти голови ситуации до края на първата част, а след почивката сред “орлиците” настъпи загуба на концентрация и до нов гол не се стигна.

Днешната ни победа е важна с оглед на напрежението в битката срещу основния ни опонент на върха. Момичетата се разадоха напълно! Ще продължим да работим, за да бъдем още по-силни и за подобрение при контрола над топката, заяви старши треньорът на женския тим на Лудогорец Елена Пеева.

След поредното успешно изминато предизвикателство на терена, в следващия сблъсък на терена “орлиците” ще посрещнат у дома НСА (София).

Интересно от мрежата

Вижте още

Капитанът Кирил Десподов отпада от състава на България

Редактор

МЕГА СЪБИТИЕТО ПИРИН УЛТРА 2025

Редактор

Седмична програма на Академия „Левски“

Редактор

Pin It on Pinterest