В обновения сайт на ONE DANCE WEEK стартира ОNE FOR ALL – дигитална образователна платформа за съвременен танц и пърформанс.

Проектът на фондация ”ЕДНО за Култура и Изкуства” се осъществява с подкрепата на Национален Фонд Култура, в партньорство с Maison de la Danse (Лион) чрез платформата им Numeridanse и Френски институт в България.

В рамките на една година ще се представя разнообразно съдържание под формата на видеа, подкасти, плейлисти и интересни материали, свързани с историята, настоящето и бъдещето на изкуството на съвременния танц.

Следете на www.onedanceweek.com/oneforall , където ONE DANCE WEEK периодично ще ви запознават с различните лица на едно от най-вълнуващите съвременни изпълнителски изкуствa.