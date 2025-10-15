Оливер Камдем на 23

Днес защитникът на „Левски“ Оливер Камдем празнува своя 23-ти рожден ден.

Французинът има до момента 19 мача и 1 гол с екипа на представителния отбор на ПФК „Левски“. Камдем дебютира със „синята“ фланелка на 26 февруари 2025 година при загубата с 0:1 като гост на „Черно море“. На 17 май 2025 година вкара първия си гол за „Левски“ при домакинското равенство – 2:2 с „Лудогорец“.

ПФК „Левски“ честити празника на Оливер Камдем и му пожелава здраве, успешна кариера и много щастливи мигове със синята фланелка.

