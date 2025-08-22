ОФК Локомотив (Мездра) картотекира четири нови попълнения за първенството в Северозападната Трета лига 

ОФК Локомотив (Мездра) картотекира в Зоналния съвет на БФС – Велико Търново 23-ма състезатели за предстоящото първенството по футбол в Северозападната Трета лига.

Сред тях са четири нови попълнения. Това са 22-годишният централен защитник Ивайло Тодоров, който идва от ОФК Академик (Свищов), а преди два сезона отново беше част от тима на мездренските „железничари“; опитният халф Николай Николов (30 г.), играл за последно в първенеца на Областна група Монтана ФК Вихър 23 (Николово), нападателите Денис Димитров (23 г.), който идва от ОФК Ком (Берковица) и Матеус Енрике Силва Колазос (18 г.), бразилец с италиански паспорт, привлечен от четвъртодивизионния ASD Gladiator 1924 SSD ARL (Санта Мария Капуа Ветере), регион Кампания, Южна Италия.

Допълнително в зоналната централа в старопрестолния град бяха картотекирани двама юноши на клуба, които ще играят и при мъжете: вратарят Николай Николаев (16 г.) и полузащитникът Цветомир Караиванов (15 г.).

От миналогодишния състав напуснаха защитниците Давид Шакарян и Йоан Цанев, както и полузащитниците Николай Ганчев и Деян Иванов, който е трайно контузен.

Ето тези, на които ще разчита през есенния полусезон на 2025/2026 г. старши треньорът Николай Нинов:

• вратари: Ивайло Сайков (28 г.), Христо Георгиев (30 г.) и Николай Николаев (16 г.),

• защитници: Ваньо Иванов (25 г.), Васил Сапунджиев (24 г.), Емил Мандев (24 г.), Ивайло Тодоров (22 г.), Кристиан Грозданов (20 г.) и Пламен Петров (18 г.),

• халфове: Ивайло Бояджиев (29 г.), Гроздан Илиев (27 г.), Михаил Бешев (23 г.), Алекс Тодоров (23 г.), Николай Николов (30 г.) и Цветомир Караиванов (15 г.),

• нападатели: Васил Калоянов (37 г.), Сергей Георгиев (33 г.), Валдемар Асенов (30 г.), Иван Аспарухов (20 г.), Ивайло Дудушки (20 г.), Иван Кирилов (18 г.), Денис Димитров (23 г.) и Матеус Силва (18 г.).

Играещ помощник-треньор ще продължи да бъде Сергей Георгиев, треньор на вратарите – Венцислав Иванов, масажист – Иван Ванцов.

Шампионатът в Северозападната Трета лига ще стартира тази събота, 23 август. В първия кръг ОФК Локомотив (Мездра) гостува от 20:00 часа утре на изпадналия от Втора професионална лига ФК Ловеч, а във втория кръг на 30 август (събота) от 18:00 часа приема на градския стадион дублиращия отбор на ПФК Етър (Велико Търново).

Мирослав Гетов, снимка: Христо Кръстев/ ОФК Локомотив – Мездра

