ОФК Локо Мз записа най-доброто си представяне през есенния полусезон от три години насам

Завърши есенният дял от първенството по футбол в Северозападната Трета лига.

В класирането на полусезона ОФК Локомотив (Мездра) заема второ място (от 12 отбора) с 28 точки и голова разлика 29:8 – актив, натрупан след 9 победи, 1 равенство и 1 загуба.

Начело в таблицата е ОФК Академик (Свищов) с 31 т., а трета-четвърта позиция засега делят ОФК Ком (Берковица) и ФК Ловеч с по 18 т. (които обаче са и с по 1 мач по-малко).

За сравнение: миналата година мездренските „железничари“ зимуваха на седмо място (от 13 отбора) с 18 т. и голово съотношение 20:13 (4 победи, 6 равенства и 2 загуби), а през сезон 2023/2024 г. се наредиха шести в есенното класиране (от 15 отбора) с 22 т. и голова разлика 25:22 (7 победи, 1 равенство и 6 загуби).

Това е най-доброто представяне на локомотивци в третия ни футболен ешелон от три години насам, след като през 2022/2023 г. те отново бяха втори на полусезона (от 16 отбора) с 39 т. и голово съотношение 38:14 (13 победи, 0 равенства и 2 загуби).

В 11-те си мача през есенния полусезон на 2025/2026 г. момчетата, водени от старши треньора Николай Нинов, постигнаха 9 победи, 5 от които у дома: срещу ФК Етър II (Велико Търново) с 2:1, ОФК Ком (Берковица) 2:0, ФК Троян – 2025 с 6:0, ОФК Бдин (Видин) с 3:2 и ФК Партизан (Червен бряг) с 2:0, а останалите 4 като гости: срещу ФК Ловеч с 0:2, ФК Ювентус 95 (Малчика) с 1:5, ОФК Павликени с 1:2 и ОФК Левски 2007 (Левски) с 0:3.

Същевременно записаха 1 равенство и 1 загуба – и двете на чужд терен: 2:2 с ФК Янтра в Полски Тръмбеш и минимално поражение с 1:0 от лидера ОФК Академик в Свищов.

Начело в листата на голмайсторите на отбора през първия дял от шампионата е Сергей Георгиев с 6 точни попадения. Следват: Валдемар Асенов с 4 гола, Кристиан Грозданов и Васил Калоянов с по 3 гола, Николай Николов, Иван Аспарухов, Ивайло Тодоров и Пламен Петров с по 2 гола, Ивайло Бояджиев, Ивайло Дудушки, Ваньо Иванов, Алекс Тодоров и Михаил Бешев с по 1 гол.

Освен тях, с основен принос за много доброто представяне на „червено-черните“ през есента са вратарите Ивайло Сайков (капитан на отбора), Христо Георгиев и Николай Николаев, защитниците Васил Сапунджиев и Емил Мандев, халфовете Гроздан Илиев, Цветомир Караиванов и Пламен Павлов, нападателите Иван Кирилов, Денис Димитров и Матеус Силва Колазос.

Междувременно ОФК Локомотив отпадна в предварителната фаза на турнира за Купата на България, след като в областния етап на надпреварата загуби като гост от четвъртоешелонния ФК Септември 98 (Гложене) с 5:4 след изпълнение на дузпи, в редовното време 0:0 (попадения от бялата точка на Сергей Георгиев, Васил Калоянов, Пламен Петров и Николай Николов, пропуск на Кристиан Грозданов).

В областния етап на турнира за Купата на Аматьорската лига мездренци елиминираха четвъртодивизионните ФК Бутан и ФК Радецки (Козлодуй) с по 0:3 (служ.) поради отказване от участие на противниковите отбори и напролет ще представляват област Враца в зоналния етап на надпреварата.

Първенството в Северозападната Трета лига ще бъде подновенo в през м. март догодина.

Мирослав Гетов, снимка: Христо Кръстев/ ОФК Локомотив (Мездра)

