Обзор на представянето на националите на Локо Пд

Представителният отбор на Локомотив излъчи четирима национали по време на националната пауза.

Адриан Кова:

Започна като титуляр за Венецуела в срещата с Канада, която бе загубена с 0:2. Кова остана на терена за “Ла Винотинто” до 87-ата минута. Футболистът на Локомотив не взе участие в първата контрола на Венецуела – победа с 1:0 над Австралия.



Тодор Павлов:

Игра цял мач при загубата на България U21 от Шотландия U21 с 0:1 в Мъдъруел.



Парвиз Умарбаев:

Записа едно полувреме за Таджикистан при успеха над Тимор-Лесте с 5:0 и се отчете с асистенция при първото попадение на “белите”.



Севи Идриз:

Започна като титуляр и в трите срещи на България U19 срещу Унгария U19 (1:1), Франция U19 (1:2) и Фарьорски острови U19 (3:0). Отчете се със силни игри и асистенция при попадението срещу французите.

