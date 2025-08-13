сряда, август 13, 2025
Обзор на кръг 4 в БПФЛ Фентъзи

Измина кръг 4 в БПФЛ Фентъзи, за добро или за лошо се случиха много интресни резултати, няколко безлични равенства 0:0 и редица играчи, които ни дадоха повод за размисъл в кръг 5.

Добруджа направи пореден обрат у дома, побеждавайки ЦСКА1948 с 2:1, отличи се Айкут Рамадан с 10т. Монтана направи първа суха мрежа при равенството с Ботев Враца 0:0, Васил Симеонов спаси дузпа и постигна 15т. Арда-Локомотив Пловдид и ЦСКА – Черно Море са другите 2 нулеви равенства в кръга, като “армейците” вече нямат победа 4 кръга. Питас продължава да е огромно разочарование, като се има предвид цената му – 12м. Левски изпусна суха мрежа в края, но пък Мазир Сула се оказа добър вариант в полузащита с 12т. (2 асистенции), Рупанов (7т.) се отличи с гол, както и Марин Петков (10т.). Славия загуби от Лудогорец с 0:3, като за “орлите” се отличиха влезлия като резерва Антон Недялков с 11т., както и Петър Станич (също влязъл от пейката) с 12т. Септември загуби с 2-3 от Берое, като Алберто Салидо (Мустака) успя да отбележи хеттрик и да стане “Играч на кръга” с огромните за 1 кръг 17т. Ботев Пловдив пък загуби от Локомотив София у дома с 0:1, като Мартин Величков (8т.) и Спас Делев (7т.) бяха на обичайното ниво, но шоуто открадна Ерол Дост с 11т. (втори пореден мач с гол).

Ето и най-добрите играчи по постове в кръга:

Вратари:

1. Васил Симеонов – 15
2. Димитър Евтимов, Пламен Илиев, Мартин Величков, Анатолий Господинов, Артур Мота – 8
3. Боян Милосавлиевич, Густаво Бусато, Серджио Падт – 7

Защитници:

1. Антон Недялков – 11
2. Густаво Каскардо – 9
3. Мартин Михайлов, Костадин Илиев, Соломон Джеймс, Мартин Дичев, Милен Стоев, Мартин Ачков, Никола Влайкович, Иван Турицов – 8

Полузащитници:

1. Петър Станич, Мазир Сула – 12
2. Ерол Дост – 11
3. Айкут Рамадан, Марин Петков, Карлос Алгара – 10

Нападатели:

1. Алберто Салидо – 17
2. Борислав Рупанов – 7
3. Ив Биле – 6

Какво ви препоръчахме в миналия кръг с нашия Скаут и колко точки постигна отбора ни – вижте в следващите редове:

Светослав Вуцов – 2 т.
Оливиер Камдем – 2 т.
Йоел Андерсон (контузен в 20-та минута) – 1 т.
Симеон Шишков (сменен в 59:30 минута) – 1 т.
Георги Русев – 6 т.
Ивайло Чочев -9 т.
Иснаба Мане – 3 т.
Аймен Суда – 2 т.
Борислав Рупанов (к) – 14 т.
Анте Аралица – 1 т.
Бертран Фоурие – 4 т.

Или общо 45 т., слабо представяне като се има предвид 37 т. среден резултат за всички мениджъри в играта. Както винаги сме готови да се обзаложим, че отборът ни за кръг 5 ще пожъне сериозен брой точки, поне 10 над средния резултат.

Успех на всички и не забравяйте, че крайният срок за трансфери е в петък (15.08) 18:00ч.! Преди това ще направим обзор на всичко по-интересно преди кръг 5.

Намери играта тук: game.ffstars.bg

Изтегли мобилното приложение: Google Play или Apple Store

