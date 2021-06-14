Обръщение на Христо Крушарски към волейболистите от ПСК Локомотив

Уважаеми волейболисти от ПСК Локомотив,

от есента на 2019-та година взех решението да помагам безвъзмездно на волейболния отбор. От тогава ПСК Локомотив се изкачи от Висшата лига до Суперлигата, където през последния сезон игра във втората осмица.

В ситуация на глобална пандемия е нормално всеки бизнесмен да има трудности. Към този момент съм направил повече от договореното, като ще продължа да помагам на ПСК Локомотив.

С уважение,

Христо Крушарски

Президент на ПФК Локомотив Пловдив