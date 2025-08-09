Обявиха какви са задълженията на ПФК „Спартак“-Варна

Алекс Илиев и Мартен Демирев, членове на управителния съвет на „Спартак“- Варна дадоха официална пресконференция.

Те говориха за финансовите проблеми пред които е изправен клубът. Общо 2 300 000 са задълженията към бившия собственик и президент Павлин Николов, 1 800 000 лв под формата на заеми също от него и други разходи и 500 000 лв към НАП са задълженията. Общо взето това са големите суми, които клубът трябва да изчисти, защото е застрашен от отнемането на лиценза. За подробности вижте видеото.

