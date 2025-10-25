Нулево равенство между Славия и Черно море

Славия и Черно море не успяха да се победят и завършиха 0:0 в среща от 13-ия кръг на efbet Лига, играна на стадион „Александър Шаламанов“ в столицата.

Домакините, които се намират в долната част на класирането, започнаха по-активно и още в 3-ата минута можеха да отбележат. Емил Стоев получи отлично подаване от Иван Минчев и стреля от добра позиция, но вратарят на гостите Кристиан Томов се намеси решително.

Варненци отговориха с атрактивно изпълнение на Георги Лазаров, който опита странична ножица, но стражът на „белите“ Леви Нтумба спаси.

В средата на първото полувреме Кристиян Балов стреля опасно от дистанция, но Томов отново бе на мястото си.

Малко по-късно Селсо Сидни също тества вниманието на Нтумба, който изби в корнер.

Пет минути преди почивката Георги Лазаров пропусна добра възможност за гостите, а в ответната атака Живко Атанасов изчисти топката от голлинията след разбъркване пред вратата на Черно море.

След почивката Славия продължи да търси гола, като Балов и Стоянов създадоха напрежение пред вратата на варненци, но без резултат. В 58-ата минута Селсо Сидни бе близо до попадение, след като стреля в близкия ъгъл, но топката се отклони от десния стълб.

„Малко след това Лазаров пропусна още една чиста ситуация за гостите, като изпрати топката в гредата.

В крайна сметка обаче до гол не се стигна.

Facebook

Twitter



Shares