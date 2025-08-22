Ново начало в кариерата на младата футболистка Здравка Парапунова

Младата футболистка Здравка Парапунова от Добринище отваря нова страница в своята кариера, като подписа договор с Раперсвил-Йона – един от водещите отбори в Швейцарската женска Суперлига. Това означава, че Здравка ще се състезава на високо ниво срещу най-добрите футболистки в Швейцария .

„Тук съм точно от един месец и всичко е супер – работи се доста професионално,“ споделя Здравка. „Това е голяма и важна стъпка в моята кариера и ще дам всичко от себе си, за да прогресирам.“

Парапунова е доказан играч със силни изяви както в австрийските първенства, така и в националния отбор на България. Тя подчертава колко е благодарна за подкрепата, която получава от общинското ръководство и от цялата общност.

Този трансфер е исторически момент за българския женски футбол и показва, че талантливите млади спортисти могат да постигнат успехи на международната сцена.

С нетърпение очакваме бъдещите успехи на Здравка Парапунова в новата ѝ роля в Раперсвил-Йона!

