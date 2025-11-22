Нови две срещи от Елитната група до 18 години на живо в платформата FIFA+

Време е за още български футбол, който ще бъде излъчен в глобалната стрийминг платформа FIFA+.

Българският футболен съюз продължава развитието на стратегическия проект в партньорство с FIFA, като този уикенд ще бъдат излъчени два двубоя от Елитната юношеска група до 18 години, както следва:

Септември София срещу Славия София в събота (22.11.) от 11.00 часа. Двубоят може да бъде наблюдаван ТУК!

Ботев Пловдив срещу Национал София в събота (22.11.) от 14.30 часа. Двубоят може да бъде наблюдаван ТУК!

С включването на срещи от Елитната група U18 в платформата FIFA+ предоставя възможност талантът на българските млади футболисти да бъде видян от цял свят, като излъчването е напълно безплатно.

Инициативата е част от стратегическата програма на FIFA за развитие на футбола и е резултат от подписан договор за сътрудничество между БФС и FIFA, както и от няколкомесечна работа по внедряване на технически и организационни процеси за стрийминг продукция.

Проектът надгражда усилията на БФС за по-голяма видимост на българските таланти, модернизация на футболната екосистема и популяризиране на юношеските първенства и женския футбол.

Българският футболен съюз ще продължи да добавя нови срещи и събития в платформата FIFA+, като фокусът ще бъде върху женския футбол, младежките първенства и ключови мачове от календара на БФС.

