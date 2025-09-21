NOSTRO CUP 2025 на стадион „Георги Аспарухов“
Академия „Левски“ Ви кани на турнира NOSTRO CUP 2025!
Надпреварата ще се проведе навръх националния празник 22 септември на Терен №2 на стадион „Георги Аспарухов“ и е за деца родени през 2015 година.
В турнира ще участват 8 отбора разделени в две групи по 4 тима. Надпреварата ще се проведе по правилата на Футбол 7.
Група А:
„Левски“
„Етър“ (Велико Търново)
„Септември“ (София)
„Олимпия“ (София)
Група Б:
„Пирин“ (Благоевград)
„Академия-ВР“
„Футболна Академия Карлово“
„Славия“
„ЛЕВСКИ ТВ“ ще излъчва изцяло турнира в официалния сайт www.levski.bg и в YouTube канала на клуба.
„Синята“ легенда и координатор на Детско-юношеската школа на „ПФК Левски“ Божидар Искренов ще открие официално NOSTRO CUP 2025 в 12:45 часа на 22 септември, понеделник.
ПРОГРАМА НА NOSTRO CUP 2025:
Терен 1:
9:30 часа – „Левски“ – „Септември“
10:15 часа – „Футболна Академия Карлово“ – „Пирин“
11:00 часа – „Левски“ – „Етър“
11:45 часа – „Академия-ВР“ – „Пирин“
13:15 часа – „Левски“ – „Олимпия“
14:00 часа – „Академия-ВР“ – „Футболна Академия Карлово“
14:45 часа – ½ финал (Победител в Група А – Втори в Група Б)
15:30 часа – Мач за 5/6 място
16:15 часа – ФИНАЛ
Терен 2:
9:30 часа – „Академия-ВР“ – „Славия“
10:15 часа – „Олимпия“ – „Етър“
11:00 часа – „Славия“ – „Футболна Академия Карлово“
11:45 часа – „Олимпия“ – „Септември“
13:15 часа – „Славия“ – „Пирин“
14:00 часа – „Етър“ – „Септември“
14:45 часа – ½ финал (Победител в Група Б – Втори в Група А)
15:30 часа – Мач за 7/8 място
16:15 часа – Финал за ¾ място
Награждаването на медалистите и носителите на индивидуалните награди за „Най-добър вратар“, „Най-добър защитник“, „Голмайстор на турнира“, „FAIRPLAY“ и „Най-полезен състезател“, както и официалното закриване на NOSTRO CUP 2025 започва в 17:00 часа!
Очакваме Ви!