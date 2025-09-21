NOSTRO CUP 2025 на стадион „Георги Аспарухов“



Академия „Левски“ Ви кани на турнира NOSTRO CUP 2025!

Надпреварата ще се проведе навръх националния празник 22 септември на Терен №2 на стадион „Георги Аспарухов“ и е за деца родени през 2015 година.

В турнира ще участват 8 отбора разделени в две групи по 4 тима. Надпреварата ще се проведе по правилата на Футбол 7.

Група А:

„Левски“

„Етър“ (Велико Търново)

„Септември“ (София)

„Олимпия“ (София)

Група Б:

„Пирин“ (Благоевград)

„Академия-ВР“

„Футболна Академия Карлово“

„Славия“

„ЛЕВСКИ ТВ“ ще излъчва изцяло турнира в официалния сайт www.levski.bg и в YouTube канала на клуба.

„Синята“ легенда и координатор на Детско-юношеската школа на „ПФК Левски“ Божидар Искренов ще открие официално NOSTRO CUP 2025 в 12:45 часа на 22 септември, понеделник.

ПРОГРАМА НА NOSTRO CUP 2025:

Терен 1:

9:30 часа – „Левски“ – „Септември“

10:15 часа – „Футболна Академия Карлово“ – „Пирин“

11:00 часа – „Левски“ – „Етър“

11:45 часа – „Академия-ВР“ – „Пирин“

13:15 часа – „Левски“ – „Олимпия“

14:00 часа – „Академия-ВР“ – „Футболна Академия Карлово“

14:45 часа – ½ финал (Победител в Група А – Втори в Група Б)

15:30 часа – Мач за 5/6 място

16:15 часа – ФИНАЛ

Терен 2:

9:30 часа – „Академия-ВР“ – „Славия“

10:15 часа – „Олимпия“ – „Етър“

11:00 часа – „Славия“ – „Футболна Академия Карлово“

11:45 часа – „Олимпия“ – „Септември“

13:15 часа – „Славия“ – „Пирин“

14:00 часа – „Етър“ – „Септември“

14:45 часа – ½ финал (Победител в Група Б – Втори в Група А)

15:30 часа – Мач за 7/8 място

16:15 часа – Финал за ¾ място

Награждаването на медалистите и носителите на индивидуалните награди за „Най-добър вратар“, „Най-добър защитник“, „Голмайстор на турнира“, „FAIRPLAY“ и „Най-полезен състезател“, както и официалното закриване на NOSTRO CUP 2025 започва в 17:00 часа!

Очакваме Ви!

