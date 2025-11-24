Николай Панайотов е новият старши треньор на Севлиево

Николай Панайотов бе представен официално като новия старши треньор на тима от Mr Bit Втора лига ФК Севлиево.

31-годишният наставник пристига край река Росица в повече от тежък момент – „сините“ са в серия от 6 поредни шампионатни загуби и заемат последната 17-а позиция след XVII-ия кръг във Втора лига. Панайотов ще бъде третият старши треньор за севлиевци през сезона след Сашо Ангелов и Тодор Колев, който работи в тандем с Димитър Пантев.



Николай Панайотов е роден на 22 април 1994 г. в Бургас. Треньорската му кариера започва от академията на ДИТ София преди повече от десетилетие и от 2021-а насам минава през ЦСКА 1948 и Локомотив (ГО). Начело на U17 на „червените“ печели Купата на България 2023 и от август същата година поема първия отбор на ЦСКА 1948, ставайки най-младия треньор в историята на Първа лига и „А“ група – едва 29-годишен.



През октомври 2024 г. поема Локомотив (Горна Оряховица) и от дъното на таблицата го извежда до десетото място в края на сезона. Раздели се по взаимно съгласие с „железничарите“ през септември тази година.



Ръководството на ФК Севлиево пожелава успех на Николай Панайотов в мисията да запази професионалния статут на тима.

