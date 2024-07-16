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Спорт

Никола Попов свири дербито Лудогорец – ЦСКА

Редактор

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за I кръг на efbet Лига.

19 юли 2024 г., петък, 18:45 ч.

ПФК Черно море – ФК ЦСКА 1948

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков

СН: Николай Тодоров Петров     

19 юли 2024 г., петък, 21:15 ч.

ФК Крумовград – ПФК Славия 1913

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Денислав Йорданов Сталев

СН: Стоян Маринов Алексиев     

20 юли 2024 г., събота, 19:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 – ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Васил Стоянов Шавов

СН: Георги Крумов Виделов     

20 юли 2024 г., събота, 21:15 ч.

ФК Локомотив 1929 – ПФК Левски

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Георги Василев Йорданов      

21 юли 2024 г., неделя, 19:00 ч.

ПФК Ботев Враца – ПФК Ботев АД

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Йордан Костадинов Иванов     

21 юли 2024 г., неделя, 21:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 – ПФК ЦСКА – София ЕАД

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Радан Василев Мирянов     

22 юли 2024 г., понеделник, 19:00 ч.

ФК Хебър 1918 – Спартак 1918

ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Александър Костадинов Костадинов  

22 юли 2024 г., понеделник, 21:15 ч.

ПФК Септември Сф – ПФК Берое – Стара Загора

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Георги Владимиров Игнатов 

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