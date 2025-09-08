Никола Цолов втори в крайното класиране на Формула 3

Българският състезател финишира на второто място в последното състезание на Монца, побеждавайки своя съотборник в „Кампос“ Мари Боя, който остана девети.

Със своето второ място в крайното класиране Цолов си гарантира и 25 суперлиценз точки, които ще бъдат добавени към неговия лиценз и ще важат през следващите три години. Както е известно един пилот се нуждае от 40 точки, за да получи суперлиценз за Формула 1.

Поздравления за Никола, който направи много силен сезон и имаше сериозни шансове за първата позиция, но липсата на късмет в края на шампионата не му позволи да се бори за титлата.

