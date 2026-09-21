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Спорт

Нефтохимик се върна към победите след 2:0 над Загорец

Недялко Тенев

Бургазлии спечелиха срещата от VII кръг на Югоизточната Трета лига на стадион „Лазур“

Нефтохимик се върна на победния път в Югоизточната Трета лига, след като надделя с 2:0 над Загорец (Нова Загора) в двубой от VII кръг на първенството.

Срещата на стадион „Лазур“ започна равностойно, като домакините владееха повече топката, а Загорец разчиташе на по-нисък защитен блок.

В средата на първото полувреме Нефтохимик успя да отнеме топката в наказателното поле на гостите. Тя достигна до Антон Узунов, който на празна врата откри резултата за 1:0.

В 42-ата минута преднината на бургазлии беше удвоена. След центриране от фланга футболист на Загорец изпрати топката в собствената си врата за 2:0.

След почивката играчите на Мирослав Миндев потърсиха начин да се върнат в двубоя, но не успяха да създадат чисто голово положение пред вратата на Нефтохимик.

„Шейховете“ бяха без Коста Далев, а непосредствено преди мача Генчо Далев получи разтежение по време на загрявката. Това наложи Павел Тачев да започне като титуляр.

С успеха Нефтохимик събра 7 точки и заема 11-ото място, докато Загорец е пред бургазлии с 10 точки.

Следващото изпитание за отбора на Тодор Киселичков е отложеният двубой от V кръг, който ще се играе на 23 септември от 17:00 часа на стадион „Лазур“.

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