Нанков: Перфектни сме в защита

Монтана постигна трета поредна победа в Първа лига.

Тимът надигра Ботев Пловдив с 1:0 като гост. Единственото попадение вкара Филип Ежике в 72-ата минута.

“Мога само да похваля играчите за желанието и старанието. Имахме тактическа дисциплина, забелязвам я в последните мачове. Подобряваме се значително в защита. Вчера бяхме перфектни. Не допускаме гол в последните три мача. Момчетата израстват във всеки един двубой, придобиват увереност. Имаме и много работа, която трябва да свършим”, каза за клубния сайт треньорът Анатоли Нанков.

“Имахме кадрови проблеми преди този мач. Хората, които заместиха отсъстващите, все пак се справих чудесно. Вратарят Марсио се прибра предния ден след мачовете на Кабо Верде. Беше много изморен, но му благодаря, че изигра този мач, защото имахме нужда от него”, добави Нанков.

Вратарят Васил Симеонов бе контузен, а неговото място бе заето от национала на Кабо Верде Марсио, който се върна в последния момент и игра.

Борислав Димитров беше с младежкия национален отбор в Азердбайджан и също имаше трудности бързо да се адаптира към клубната обстановка.

Ачиемпонг беше наказан за една среща от сблъсъка с Добруджа, но ще се върне за двубоя със Спартак Варна в петък.

