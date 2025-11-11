вторник, ноември 11, 2025
Спорт

Наказанията след 15-ия кръг в efbet Лига и Mr Bit Втора лига

Редактор

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз определи санкциите след изиграването на срещите от 15-ия кръг на efbet Лига и Mr Bit Втора лига.

Решения  –  11.11.2025 г.

 15-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/  
С предупреждения –43 състезатели  
 Със спиране от състезателни праваССПлв.
Ди Матео ЛоврикПФК „Добруджа“ Добрич1400
Марин Пламенов ПетковПФК „Левски“ София11250
Давид Самуел Кустодио ЛимаПФК „ЦСКА“ София1300
Хуан Естебан Переа СанчесПФК „Локомотив“ Пловдив1250
Йесид ВалбуенаПФК „Берое“ Стара Загора1300

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За обиди и опит за саморазправа със служебни  лица на футболната среща от Мартен Демирев – член на УС на ФК „Спартак“ гр. Варна на основание чл.36, ал.1, т.1, б. А, предложение 1 и във връзка с чл.6, ал.7 и 8 от ДП /2025-2026/, ДК наказва ФК „Спартак“ гр. Варна с имуществена санкция в размер на 2500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Ботев“ гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Левски“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Левски“ гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За използване на факли и димки довели до двукратно спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Славия“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

 15-ти кръг ВПФЛ /Mr Bit/  
С предупреждения –37 състезатели  
 Със спиране от състезателни праваССПлв.
Йордан Кънчев ЙордановФК „Миньор“ Перник1125
Георги Красимиров АлександровФК „Етър“ Велико Търново1125
Веселин Атанасов ЛюбомировОФК „Вихрен“ Сандански1625
Иван Георгиев АрсовОФК „Вихрен“ Сандански1150
 15-ти кръг ВПФЛ /Mr Bit/  
С предупреждения – Служебни лицаЖКлв.
Никола Янков ГеоргиевОФК „Вихрен“ Сандански100
Борислав Райчев КьосевОФК „Вихрен“ Сандански100

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За обиди и опит за саморазправа с  длъжностни лица на футболната среща от Емил Велев – Спортно-технически директор на ФК „Локомотив“ гр. Горна Оряховица на основание чл.36, ал.1, т.1, б. А, предложение 1 от ДП /2025-2026/, ДК наказва ФК „Локомотив“ гр. Горна Оряховица с имуществена санкция в размер на 2500 лева.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Хебър“ гр. Пазарджик с имуществена санкция в размер на 150 лева.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ОФК „Вихрен“ гр. Сандански с имуществена санкция в размер на 150 лева.

