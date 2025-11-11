Наказанията след 15-ия кръг в efbet Лига и Mr Bit Втора лига

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз определи санкциите след изиграването на срещите от 15-ия кръг на efbet Лига и Mr Bit Втора лига.

Решения – 11.11.2025 г.

15-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/ С предупреждения – 43 състезатели Със спиране от състезателни права ССП лв. Ди Матео Ловрик ПФК „Добруджа“ Добрич 1 400 Марин Пламенов Петков ПФК „Левски“ София 1 1250 Давид Самуел Кустодио Лима ПФК „ЦСКА“ София 1 300 Хуан Естебан Переа Санчес ПФК „Локомотив“ Пловдив 1 250 Йесид Валбуена ПФК „Берое“ Стара Загора 1 300

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За обиди и опит за саморазправа със служебни лица на футболната среща от Мартен Демирев – член на УС на ФК „Спартак“ гр. Варна на основание чл.36, ал.1, т.1, б. А, предложение 1 и във връзка с чл.6, ал.7 и 8 от ДП /2025-2026/, ДК наказва ФК „Спартак“ гр. Варна с имуществена санкция в размер на 2500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Ботев“ гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Левски“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Левски“ гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За използване на факли и димки довели до двукратно спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Славия“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

15-ти кръг ВПФЛ /Mr Bit/ С предупреждения – 37 състезатели Със спиране от състезателни права ССП лв. Йордан Кънчев Йорданов ФК „Миньор“ Перник 1 125 Георги Красимиров Александров ФК „Етър“ Велико Търново 1 125 Веселин Атанасов Любомиров ОФК „Вихрен“ Сандански 1 625 Иван Георгиев Арсов ОФК „Вихрен“ Сандански 1 150

15-ти кръг ВПФЛ /Mr Bit/ С предупреждения – Служебни лица ЖК лв. Никола Янков Георгиев ОФК „Вихрен“ Сандански – 100 Борислав Райчев Кьосев ОФК „Вихрен“ Сандански – 100

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За обиди и опит за саморазправа с длъжностни лица на футболната среща от Емил Велев – Спортно-технически директор на ФК „Локомотив“ гр. Горна Оряховица на основание чл.36, ал.1, т.1, б. А, предложение 1 от ДП /2025-2026/, ДК наказва ФК „Локомотив“ гр. Горна Оряховица с имуществена санкция в размер на 2500 лева.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Хебър“ гр. Пазарджик с имуществена санкция в размер на 150 лева.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ОФК „Вихрен“ гр. Сандански с имуществена санкция в размер на 150 лева.

