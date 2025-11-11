Наказанията след 15-ия кръг в efbet Лига и Mr Bit Втора лига
Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз определи санкциите след изиграването на срещите от 15-ия кръг на efbet Лига и Mr Bit Втора лига.
Решения – 11.11.2025 г.
ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване
За обиди и опит за саморазправа със служебни лица на футболната среща от Мартен Демирев – член на УС на ФК „Спартак“ гр. Варна на основание чл.36, ал.1, т.1, б. А, предложение 1 и във връзка с чл.6, ал.7 и 8 от ДП /2025-2026/, ДК наказва ФК „Спартак“ гр. Варна с имуществена санкция в размер на 2500 лева.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Ботев“ гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1500 лева.
За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Левски“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Левски“ гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.
За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.
За използване на факли и димки довели до двукратно спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.
За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Славия“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.
|15-ти кръг ВПФЛ /Mr Bit/
|С предупреждения –
|37 състезатели
|Със спиране от състезателни права
|ССП
|лв.
|Йордан Кънчев Йорданов
|ФК „Миньор“ Перник
|1
|125
|Георги Красимиров Александров
|ФК „Етър“ Велико Търново
|1
|125
|Веселин Атанасов Любомиров
|ОФК „Вихрен“ Сандански
|1
|625
|Иван Георгиев Арсов
|ОФК „Вихрен“ Сандански
|1
|150
|15-ти кръг ВПФЛ /Mr Bit/
|С предупреждения –
|Служебни лица
|ЖК
|лв.
|Никола Янков Георгиев
|ОФК „Вихрен“ Сандански
|–
|100
|Борислав Райчев Кьосев
|ОФК „Вихрен“ Сандански
|–
|100
ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване
За обиди и опит за саморазправа с длъжностни лица на футболната среща от Емил Велев – Спортно-технически директор на ФК „Локомотив“ гр. Горна Оряховица на основание чл.36, ал.1, т.1, б. А, предложение 1 от ДП /2025-2026/, ДК наказва ФК „Локомотив“ гр. Горна Оряховица с имуществена санкция в размер на 2500 лева.
За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Хебър“ гр. Пазарджик с имуществена санкция в размер на 150 лева.
За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ОФК „Вихрен“ гр. Сандански с имуществена санкция в размер на 150 лева.