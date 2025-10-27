Наказанията след 13 кръг на efbet Лига и Mr Bit Втора лига
Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз обяви санкциите след изиграването на двубоите от 13-ия кръг на efbet Лига и Mr Bit Втора лига.
Решения – 27.10.2025 г.
|13-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/
|С предупреждения –
|33 състезатели
|Със спиране от състезателни права
|ССП
|лв.
|Даниел Иванов Иванов
|ФК „Спартак“ Варна
|1
|250
|Дамян Иванов Йорданов
|ФК „Спартак“ Варна
|1
|1000
|Илия Йорданов Юруков
|ПФК „Ботев“ Враца
|1
|300
ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване
За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Локомотив“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.
За хвърлен предмет, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Локомотив“ гр. София с имуществена санкция в размер на 500 лева.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Локомотив“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Локомотив“ гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1500 лева.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Славия“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Левски“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.
За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.
|13-ти кръг ВПФЛ /Mr Bit/
|С предупреждения –
|33 състезатели
|Със спиране от състезателни права
|ССП
|лв.
|Преслав Стефчев Антонов
|ОФК „Спартак“ Плевен
|1
|150
|13-ти кръг ВПФЛ /Mr Bit/
|С предупреждения –
|Служебни лица
|ЖК
|лв.
|Благой Любомиров Босаков
|ФК „Хебър“ Пазарджик
|–
|100
ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Локомотив“ гр. Горна Оряховица с имуществена санкция в размер на 750 лева.
За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Миньор“ гр. Перник с имуществена санкция в размер на 150 лева.
За възпламеняване на бомбички на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. В от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Миньор“ гр. Перник с имуществена санкция в размер на 1000 лева.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Миньор“ гр. Перник с имуществена санкция в размер на 750 лева.