Наказанията след 13 кръг на efbet Лига и Mr Bit Втора лига

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз обяви санкциите след изиграването на двубоите от 13-ия кръг на efbet Лига и Mr Bit Втора лига.

Решения – 27.10.2025 г.

13-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/ С предупреждения – 33 състезатели Със спиране от състезателни права ССП лв. Даниел Иванов Иванов ФК „Спартак“ Варна 1 250 Дамян Иванов Йорданов ФК „Спартак“ Варна 1 1000 Илия Йорданов Юруков ПФК „Ботев“ Враца 1 300

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Локомотив“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За хвърлен предмет, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Локомотив“ гр. София с имуществена санкция в размер на 500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Локомотив“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Локомотив“ гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Славия“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Левски“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

13-ти кръг ВПФЛ /Mr Bit/ С предупреждения – 33 състезатели Със спиране от състезателни права ССП лв. Преслав Стефчев Антонов ОФК „Спартак“ Плевен 1 150

13-ти кръг ВПФЛ /Mr Bit/ С предупреждения – Служебни лица ЖК лв. Благой Любомиров Босаков ФК „Хебър“ Пазарджик – 100

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Локомотив“ гр. Горна Оряховица с имуществена санкция в размер на 750 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Миньор“ гр. Перник с имуществена санкция в размер на 150 лева.

За възпламеняване на бомбички на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. В от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Миньор“ гр. Перник с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Миньор“ гр. Перник с имуществена санкция в размер на 750 лева.

