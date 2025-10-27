понеделник, октомври 27, 2025
Последни:
Спорт

Наказанията след 13 кръг на efbet Лига и Mr Bit Втора лига

Редактор

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз обяви санкциите след изиграването на двубоите от 13-ия кръг на efbet Лига и Mr Bit Втора лига.

Решения  –  27.10.2025 г.

 13-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/  
С предупреждения –33 състезатели  
 Със спиране от състезателни праваССПлв.
Даниел Иванов ИвановФК „Спартак“ Варна1250
Дамян Иванов ЙордановФК „Спартак“ Варна11000
Илия Йорданов ЮруковПФК „Ботев“ Враца1300

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Локомотив“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За хвърлен предмет, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ФК „Локомотив“ гр. София с имуществена санкция в размер на 500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Локомотив“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Локомотив“ гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Славия“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Левски“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

 13-ти кръг ВПФЛ /Mr Bit/  
С предупреждения –33 състезатели  
 Със спиране от състезателни праваССПлв.
Преслав Стефчев АнтоновОФК „Спартак“ Плевен1150
 13-ти кръг ВПФЛ /Mr Bit/  
С предупреждения – Служебни лицаЖКлв.
Благой Любомиров БосаковФК „Хебър“ Пазарджик100

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Локомотив“ гр. Горна Оряховица с имуществена санкция в размер на 750 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Миньор“ гр. Перник с имуществена санкция в размер на 150 лева.

За възпламеняване на бомбички на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. В от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ФК „Миньор“ гр. Перник с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК „Миньор“ гр. Перник с имуществена санкция в размер на 750 лева.

Интересно от мрежата

Вижте още

Ефе Али преподписа с Локо Пд

Редактор

Групата на ЦСКА за мача срещу Септември

Редактор

17-годишният „орел“ Станислав Иванов шутира гола на август

Редактор

Pin It on Pinterest