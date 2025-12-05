Над 500 участници взеха участие във второто издание на турнира „Училищни лъвчета 2025“
Над 500 участници от 39 училища взеха участие във второто издание на турнира „Училищни лъвчета 2025 г.“
Инициативата се организира от Българския футболен съюз с подкрепата на Столична община.
Много медали, награди и добро настроение съпътстваха футболното състезание за смесени отбори, което се проведе на 03-05 декември в Спортен комплекс Winbet Sport & Event Centre.
Победител стана отборът на 81 СУ Виктор Юго с ръководители Борис Йорданов и Даниела Узунова, който в оспорван финал победи 133 СОУ „А. С. Пушкин“, водени от педагогическия специалист Петър Лаков.
Срещата за трето място бе спечелена от 163 ОУ „Черноризец Храбър“, с учител Стойчо Иванов, които надиграха 112 ОУ „Стоян Заимов“, водени от Ивайло Хаджигаев.
По време на форума участниците успяха да се срещнат с националите Иван Турициов и Мартин Георгиев, а в разговорите им с децата професионалните футболисти споделиха, че „зад всеки успех стои много труд“ и „най-важното докато играят е да се забавляват и да създават приятелства“.