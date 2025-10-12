Над 50 треньори се включиха в обучителния семинар на БФВ в Кранево

Повече от 50 треньори от цялата страна, работещи с млади волейболни таланти, взеха участие в специализиран обучителен семинар, организиран от Българската федерация по волейбол (БФВ).

Събитието се проведе на 11 октомври 2025 г. в рамките на Турнира на талантите в спортен комплекс „Аква Лайф“, Кранево.

Семинарът беше фокусиран върху изграждането на технически и психологически основи при младите състезатели и представляваше част от целенасочената политика на БФВ за повишаване квалификацията на треньорите, ангажирани с развитието на подрастващи спортисти.

Програмата включваше два теоретични модула и една практическа сесия. В първата лекция, водена от Валери Банчев – треньор във ВК ВАСК, бяха разгледани ключовите аспекти на подготовката на деца от най-ранна възраст до юношеско ниво. Втората тема, представена от спортния психолог Теодора Ангелова, акцентира върху ролята на треньора като „компас“ в развитието на младия атлет – как да се отключи пълният потенциал на подрастващите спортисти чрез правилна комуникация и подход.

Госпожа Ангелова успя да предизвика дълга и ползотворна дискусия сред треньорите, като основният акцент и отправна точка в развитието на едно дете, според нея, е балансът:

„Дисциплината изгражда контрол. Доверието изгражда връзка. Характерът се ражда там, където двете се срещат.“

Практическата част на семинара даде възможност на треньорите да обменят опит, да приложат наученото на място и да участват активно в занимания с деца.

БФВ обявява, че предстои да бъдат организирани още три обучителни семинара в различни региони на страната, като точните дати и места ще бъдат съобщени допълнително.

Треньорският семинар е организиран от Българската федерация по волейбол и е финансиран по „Програма за кадрово осигуряване на спортните федерации за 2025 г.“ на Министерството на младежта и спорта.

