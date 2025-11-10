Националите на ЦСКА по време на международния прозорец

11 футболисти от първия и втория отбор на ЦСКА бяха повикани в различни национални гарнитури за ноемврийския международен прозорец на ФИФА.

Петко Панайотов и Теодор Иванов са част от младежкия национален отбор на България, на който му предстои важно гостуване на Шотландия на 18 ноември от европейските квалификации.

Васил Каймаканов, Абдула Кичуков, Юлиан Гилов и Алекс Тунчев попаднаха сред избраниците на треньорския щаб на България U19 за мачовете от квалификационната група за европейско първенство срещу Унгария, Франция и Фарьорските острови в периода 12-18 ноември.

Йоанис Питас отново е в списъка на Кипър, на чийто тим му предстои домакинство на Австрия от световните квалификации на 15 ноември и приятелски двубой срещу Естония в Лимасол на 18 ноември.

Лумбард Делова ще защитава цветовете на Косово срещу Словения като гост на 15 ноември и срещу Швейцария като домакин на 18 ноември от пресявките за мондиала, а Фьодор Лапоухов ще пази вратата на Беларус в двубоите срещу Дания като гост (15 ноември) и срещу Гърция като домакин (18 ноември).

Кевин Додай получи повиквателна за младежкия национален отбор на Албания за контролите срещу Молдова на 13 ноември като гост и срещу Украйна на 17 ноември като домакин.

Сейни Санянг пък ще играе за родната си Гамбия на 18 ноември в контролен мач срещу Кувейт в Кайро.

