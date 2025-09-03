На вниманието на феновете с билети за България – Испания

Във връзка с огромния зрителски интерес към мача между България и Испания и очакваните 40 000 фенове по трибуните на Националния стадион “Васил Левски” бихме искали да напомним, че при влизане на непълнолетни лица на стадиона родителят/настойникът е длъжен да попълни изискваната от закона декларация за придружител – можете да я изтеглите оттук.

Също така всички привърженици, закупили билети за двубоя, трябва вече да са ги получили на посочения от тях имейл при покупката от системата на Eventim.

В случай на възникнали въпроси, моля, да изпратите имейл на info@eventim.bg.

Умоляваме привържениците да заемат своите места на стадион “Васил Левски” максимално рано, за да се избегнат потенциални струпвания пред входовете. Вратите на Националния стадион ще бъдат отворени 2 часа преди мача – в 19:45 ч.

В мига, в който прозвучи българският химн, пък ще настъпи моментът и за специално подготвената хореография.

