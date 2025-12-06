На живо: „Левски“ – „Локомотив“ (Пд) (U17)
Програмата на юношеските формации на Академия „Левски“ за периода 1 – 7 декември 2025 г. е следната:
6 декември, събота, 11:30 часа – „Левски“ – „Локомотив“ (Пловдив) – 15-ти кръг – Елитна група U17, стадион „Георги Аспарухов“, изкуствен терен
7 декември, неделя, 11:00 часа – „Левски“ – „Локомотив“ (Пловдив) – 15-ти кръг – Елитна група U15, стадион „Георги Аспарухов“, изкуствен терен
7 декември, неделя, 13:30 часа – „Левски“ – „Локомотив“ (Пловдив) – 15-ти кръг – Елитна група U16, стадион „Георги Аспарухов“, изкуствен терен