НА ЖИВО: ЦСКА – Поморие

ЦСКА и Поморие ще премерят сили в контрола в Стралджа, която започва в 17:00 часа. Гледайте я на живо в официалния ни канал в YouTube.

Състав на ЦСКА: 13. Густаво Бусато, 27. Асен Дончев, 11. Петър Занев (к), 24. Нуно Томаш, 18. Брадли Мазику, 6. Рубен Пинто, 14. Вив Соломон-Отабор, 3. Жеферсон, 8. Греъм Кери, 10. Евандро, 9. Тони Уот

Резерви: 12. Илия Шаламанов, 25. Раул Албентоса, 20. Тиаго Родригес, 16. Жанио Бикел, 4. Йоан Бауренски, 29. Христо Панчев, 2. Кристиян Атанасов, 22. Али Соу