Mr Bit Втора лига – 7 кръг – програма

Девет двубоя ще се изиграят между 1 и 3 септември, а кръгът започва с Хебър – Фратрия

Ясни са главните съдии за срещите от седмия кръг на Втора лига. Двубоите ще се проведат в три последователни дни – от 1 до 3 септември 2026 г.

Началото на кръга ще бъде поставено тази вечер от 20:00 часа, когато Хебър приема Фратрия. Главен съдия на срещата ще бъде Ивайло Ненков.

Четири срещи на 2 септември

В сряда, 2 септември, програмата продължава с четири двубоя. От 17:00 часа Марек посреща Несебър с главен съдия Венцислав Митрев, а по същото време Рилски спортист играе срещу Спортист Своге под ръководството на Борис Попов.

От 17:00 часа е и срещата Черноморец Бургас – Лудогорец II, поверена на Димо Димов. В 19:00 часа Янтра приема Пирин Благоевград, като главен рефер ще бъде Иван Христов.

Четири мача ще се играят и в четвъртък

На 3 септември от 17:00 часа Вихрен приема Етър, а съдия ще бъде Денислав Сталев. По същото време ЦСКА II се изправя срещу Спартак Плевен с главен рефер Петър Николов.

От 19:00 часа Локомотив Горна Оряховица е домакин на Добруджа, като срещата е поверена на Георги Иванов.

Програмата на кръга завършва от 20:00 часа с двубоя Берое – Монтана, който ще бъде ръководен от Стоян Арсов.

Така в рамките на три дни предстоят общо девет срещи от седмия кръг на шампионата.