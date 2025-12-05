петък, декември 5, 2025
Спорт

Mr Bit Втора лига – 19 кръг – програма

5 декември (петък), 15:00 часа

ФРАТРИЯ – ХЕБЪР
Рефер: Любомир Вушовски

5 декември (петък), 17:30 часа

ЛОКОМОТИВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА – ДУНАВ РУСЕ
Рефер: Антонио Антов

6 декември (събота), 14:00 часа

СПАРТАК ПЛЕВЕН – ВИХРЕН
Рефер: Кристиян Тодоров

ЯНТРА ГАБРОВО – ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС
Рефер: Георги Иванов

МИНЬОР ПЕРНИК – ПИРИН БЛАГОЕВГРАД
Рефер: Васимир Ел-Хатиб

7 декември (неделя), 14:00 часа

ФК СЕВЛИЕВО – ЕТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Рефер: Борис Попов

СПОРТИСТ СВОГЕ – МАРЕК ДУПНИЦА
Рефер: Христо Минчев

ЦСКА СОФИЯ II – ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД II
Рефер: Иво Иванов

Локо Пд приема Берое

Дузпа пречупи България U21 в Шотландия

Стана ясен последният 1/8 финалист за Купата

