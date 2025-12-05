Mr Bit Втора лига – 19 кръг – програма
5 декември (петък), 15:00 часа
ФРАТРИЯ – ХЕБЪР
Рефер: Любомир Вушовски
5 декември (петък), 17:30 часа
ЛОКОМОТИВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА – ДУНАВ РУСЕ
Рефер: Антонио Антов
6 декември (събота), 14:00 часа
СПАРТАК ПЛЕВЕН – ВИХРЕН
Рефер: Кристиян Тодоров
ЯНТРА ГАБРОВО – ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС
Рефер: Георги Иванов
МИНЬОР ПЕРНИК – ПИРИН БЛАГОЕВГРАД
Рефер: Васимир Ел-Хатиб
7 декември (неделя), 14:00 часа
ФК СЕВЛИЕВО – ЕТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Рефер: Борис Попов
СПОРТИСТ СВОГЕ – МАРЕК ДУПНИЦА
Рефер: Христо Минчев
ЦСКА СОФИЯ II – ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД II
Рефер: Иво Иванов