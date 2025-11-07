Mr Bit Втора лига – 15 кръг – програма
7 ноември 2025 г., петък, 14:30 ч.
ЦСКА СОФИЯ II – МИНЬОР ПЕРНИК
Рефер: Стилян Колев
8 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч.
ЛОКОМОТИВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА – ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД II
Рефер: Петър Димитров
БЕЛАСИЦА ПЕТРИЧ – ФК СЕВЛИЕВО
Рефер: Борис Попов
ПИРИН БЛАГОЕВГРАД – СПОРТИСТ СВОГЕ
Рефер: Иво Иванов
ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС – МАРЕК ДУПНИЦА
Рефер: Димо Димов
ХЕБЪР ПАЗАРДЖИК – ЕТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Рефер: Антонио Антов
9 ноември 2025 г., неделя, 14:30 ч.
ВИХРЕН САНДАНСКИ – ЯНТРА ГАБРОВО
Рефер: Тодор Киров
10 ноември 2025 г., понеделник, 17:30 ч.
ДУНАВ РУСЕ – ФК ФРАТРИЯ
Рефер: Мариян Гребенчарски