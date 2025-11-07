петък, ноември 7, 2025
Mr Bit Втора лига – 15 кръг – програма

7 ноември 2025 г., петък, 14:30 ч.

ЦСКА СОФИЯ II – МИНЬОР ПЕРНИК
Рефер: Стилян Колев

8 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч.

ЛОКОМОТИВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА – ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД II
Рефер: Петър Димитров

БЕЛАСИЦА ПЕТРИЧ – ФК СЕВЛИЕВО
Рефер: Борис Попов

ПИРИН БЛАГОЕВГРАД – СПОРТИСТ СВОГЕ
Рефер: Иво Иванов

ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС – МАРЕК ДУПНИЦА
Рефер: Димо Димов

ХЕБЪР ПАЗАРДЖИК – ЕТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Рефер: Антонио Антов

9 ноември 2025 г., неделя, 14:30 ч.

ВИХРЕН САНДАНСКИ – ЯНТРА ГАБРОВО
Рефер: Тодор  Киров

10 ноември 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

ДУНАВ РУСЕ – ФК ФРАТРИЯ
Рефер: Мариян Гребенчарски

