„Моряците“ U16 биха Етър е Елитната група

Талантите на Черно море U16 записаха домакинска победа срещу Етър (Велико Търново) в мач от 14-ия кръг на Елитната група до 16 години.

Момчетата на Иван Николов водеха играта през целия двубой и заслужено спечелиха трите точки.

Давид Николов откри резултата за „моряците“ в 23-ата минута, а в 30-ата Денислав Димов покачи на 2:0. В продължението на мача гостите успяха да намалят, с което оформиха и крайния резултата.

В следващия кръг Черно море гостува на Пирин Благоевград.

Съставът на Черно море: Павел Михайлов, Юлиан Димитров, Кристиян Георгиев, Георги Кателиев, Денислав Димов, Страцимир Спасов, Васил Радичков, Явор Маринов Денислав Киров, Давид Николов, Рафи Рафиев (Мартин Дончев, Никола Петров, Манол Тодоров, Никола Симеонов, Преслав Петров, Пресиян Синигеров, Никола Колев, Стелиян Сотиров, Кристиян Димитров).

