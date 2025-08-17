Монтана загуби в дебюта на Анатоли Нанков

Монтана загуби първия си мач ръководството на новия треньор Анатоли Нанков.

Тимът претърпя поражение с 1:2 в 5-ия кръг на Първа лига при гостуването на ЦСКА 1948-а.

Срещата бе изпълнена със спорни съдийски отсъждания, като на няколко пъти главният рефер Християна Гутева и страничният – Павлета Рашкова, взимаха решения, които впоследствие бяха променяни след консултации с ВАР.

„Не искам да се оправдавам със съдиите, но имаше доста спорни отсъждания. Когато ВАР ти смени решението повече от 2 пъти, значи не се справяш добре. Но ние си имаме други проблеми и си ги знаем. Пред мен и екипа ни предстои доста работа“, каза за клубния сайт треньорът Нанков.

„5 дни съм тук, знаех, че ще е трудно още, когато дойдох. В отбора има млади момчета с малък опит в елитния футбол, някои дори нямат никакъв опит. Все пак съм сигурен, че имаме талантливи играчи, които могат да променят ситуацията. В първия мач имахме добро поведение, стартирахме с увереност, но малко не ни стигна за равен“, добави той.

„Имаме проблеми във всички линии. Трябва да се защитава и да атакува заедно. Добре е, че не ни вкараха повече от 2 гола, защото в първите срещи защитата допускаше доста. Дано се подобрим още в отбрана. Поуките са взети и гледаме напред“, каза още Нанков.

В следващия кръг Монтана приема Септември София идната събота (19:00 ч.). Отборът от стадион „Огоста“ е с едва 2 точки от първите си 5 мача.

