петък, септември 19, 2025
Последни:
Спорт

Монтана в търсене на четвърта поредна победа в Първа лига

Редактор

В петък ПФК Монтана приема Спартак Варна в опит за четвърта поредна победа.

Срещата ще се състои на стадион „Огоста“, от 17:45 ч. Момчетата на Анатоли Нанков са в серия от три поредни успеха и сега търсят четвърти.

Капитанът и вратар на Монтана Васил Симеонов продължава да е контузен и пропуска двубоя. След наказание се завръща Ачимпонг. Всички други са на линия.

“Очакваме труден мач, за Монтана лесни мачове няма. Готвим се да победим, защото момчетата са уверени и имат самочувствие след тези успехи в последно време. Дано успеем да надградим, да вървим нагоре, да печелим. Имаме още работа пред нас”, каза за клубния сайт Анатоли Нанков.

Интересно от мрежата

Вижте още

Спартак Вн получи над половин милион от общината

Редактор

Стени4ка: Ball2TheWall – новата стрийт футбол игра e тук!

Редактор

Етър се раздели с Живко Желев

Редактор

Pin It on Pinterest