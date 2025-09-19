Монтана в търсене на четвърта поредна победа в Първа лига
В петък ПФК Монтана приема Спартак Варна в опит за четвърта поредна победа.
Срещата ще се състои на стадион „Огоста“, от 17:45 ч. Момчетата на Анатоли Нанков са в серия от три поредни успеха и сега търсят четвърти.
Капитанът и вратар на Монтана Васил Симеонов продължава да е контузен и пропуска двубоя. След наказание се завръща Ачимпонг. Всички други са на линия.
“Очакваме труден мач, за Монтана лесни мачове няма. Готвим се да победим, защото момчетата са уверени и имат самочувствие след тези успехи в последно време. Дано успеем да надградим, да вървим нагоре, да печелим. Имаме още работа пред нас”, каза за клубния сайт Анатоли Нанков.