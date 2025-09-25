Монтана се готви за големия мач с Лудогорец без своя капитан

Тази неделя Монтана гостува на шампиона Лудогорец в среща от поредния кръг на Първа лига.

В последния си мач тимът на Анатоли Нанков загуби от Спартак Варна с 1:2 у дома и това прекъсна серията му от 3 поредни успеха.

Вратарят и капитан Васил Симеонов продължава да лекува контузия и отново няма да играе. В клуба се надяват той да е готов за домакинството на Черно море на 4-ти октомври.

В състава няма други кадрови проблеми и всички момчета се готвят усилено за идващия сблъсък.

„Отиваме да играем футбол, а не да се затваряме. Искаме да се представим достойно и ако може да вземем нещо. Ще се опитаме да го направим, пък каквото стане“, каза за клубния сай треньорът Нанков.

Монтана е 8-и в класирането с актив от 11 точки.

Facebook

Twitter



Shares