Монтана с първа победа в елита

Монтана достигна до така чакания първи успех след завръщането в efbet Лига.

„Сините“ надделяха с 2:0 на своя стадион „Огоста“ срещу Септември в двубой от шестия кръг на елита. Точни за домакините бяха Костадин Илиев в 23-ата и Борис Димитров в 54-ата минута.

Монтана поведе с 1:0 в 23-ата минута. Калоян Стрински стреля от фал, а топката срещна десния страничен стълб на вратата на Янко Георгиев. След това топката бе овладяна от Костадин Илиев, който отблизо вкара във вратата на Септември. ВАР разгледа внимателно ситуацията с овладяването на топката от страна на Илиев, но бе преценено, че не е играл с ръка.

Борис Димитров се опита да изненада Янко Георгиев в 41-ата минута, но вратарят внимаваше и отрази удара му.

Мойсес Пара стреля от границата на наказателното поле на Монтана в 42-ата минута, но неточно, над напречната греда в аут.

Монтана поведе с 2:0 в 54-ата минута. След центриране в наказателното поле на Септември, Мартин Христов вместо да изчисти топката си дръпна крака и топката попадна в Борис Димитров, който отблизо не остави никакви шансове на Янко Георгиев.

Иван Коконов получи много добър извеждащ пас в 74-ата минута. Коконов се измъкна от Мартин Христов и стреля, но встрани от десния страничен стълб на вратата на Янко Георгиев.

Калоян Стрински имаше отлична възможност в 77-ата минута, но ударът му бе спасен от Янко Георгиев.

Facebook

Twitter



Shares