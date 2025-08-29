Монтана с минимален успех над Добруджа

Монтана надделя в домакинството си срещу Добруджа с минималното 1:0 на старта на седмия кръг в efbet Лига.

Авторът на единственото попадение на стадион „Огоста“ бе Борис Димитров, който се разписа от дузпа в шестата минута. И двата тима завършиха с по 10 души, след като първо Кристофър Ачемпонг от Монтана бе изгонен в заключителните секунди на първото полувреме, а през втората част капитанът на добричлии Андриан Димитров също напусна преждевременно терена с директен червен картон. Тимът от Северозапада вече е седми с 8 точки, докато Добруджа остава девети с 6.

Двубоят на „Огоста“ започна кошмарно за гостите. В 5-ата минута Здравко Серафимов подари топката на домакините, Уртадо фаулира Димитров и реферът Геро Писков посочи бялата точка. Потърпевшият нападател бе безмилостен – 1:0 в 6-ата минута.

В 30-ата минута грешка на Костадин Илиев изведе Ивайло Михайлов сам срещу Васил Симеонов, който обаче спаси удара. В 41-ата минута Борис Димитров подаде към Александър Тодоров, но халфът прати топката високо над вратата от чиста позиция.

Напрежението ескалира в добавеното време на първата част. Кристофър Ачемпонг влезе с бутоните в главата на Милчо Ангелов и получи директен червен картон.

След почивката гостите от Добрич имаха шанс да изравнят, но Симеонов отрази изстрел на Ангелов. В 60-ата минута Румен Руменов стреля от движение, но не намери очертанията на вратата.

В 85-ата минута и редиците на гостите намаляха – капитанът Андриан Димитров удари без топка Мартин Михайлов и също бе изгонен с директен червен картон.

В заключителните минути Михайлов можеше да удвои, но ударът му с глава мина покрай целта. Така Монтана записа втора поредна победа, а Добруджа инкасира трета поредна загуба.

