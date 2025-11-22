Монтана приема Левски

След паузата за мачове на националните отбори ПФК Монтана се завръща към ангажиментите си в efbet Лига.

Тимът приема лидера Левски (София) в двубой от 16-ия кръг на българския шампионат. Срещата е в неделя, 23-ти ноември, от 17:00 часа и ще се изиграе на стадион „Огоста“ в Монтана.

След две поредни загуби далеч от дома тимът се завръща на своя стадион за втория си сблъсък с Левски през сезона. В първия кръг на настоящата кампания столичани надделяха с убедителното 5:0.

За срещата в неделя се завръща Давид Малембана, който получи контузия и беше заменен в края на мача със Славия, който към момента е последен за монтанчани в елита. Важебах Сакор също се възстанови, но няма да попадне в групата за предстоящата среща, тъй като опорният халф отсъства дълго и все още е направил много малко тренировки.

Аут е и вратарят Марсио Роса, който претърпя операция на апендицит в Дубай. Това го вади от сметките до края на година. Роса получи възпалението, наложило хирургическата интервенция по време на лагера с националния отбор на Кабо Верде преди приятелските срещи с Иран и Египер, които са част от подготовката на тима за световното първенство.

„Надявам се да сме използвали добре паузата. Успяхме да възстановим някои от футболистите, но загубихме друг. Сакор ще го подготвяме за следващия мач. Надеждите ни са да се представим достойно срещу силния и добре играещ отбор на Левски. Във всеки мач искаме да покажем най-доброто. Гледах пресконференцията на Хулио Веласкес, който сподели, че нашият отбор играе футбол, а не е отбор, който се опитва само да руши. Това ме радва. Имаме огромен респект към съперника. Ще се опитаме да играем футбол и да зарадваме хората.“, сподели старши треньорът на Монатана Анатоли Нанков, който говори за официалния сайт на клуба и parvaliga.bg.

