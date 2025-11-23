Монтана приема Левски

В третия мач от неделната програма на 16-ия кръг в efbet Лига Монтана е домакин на Левски.

Срещата на стадион „Огоста“ започва в 17:00 часа и ще бъде ръководена от Любослав Любомиров. Двубоят ще се предава на живо по Диема спорт и Дарик радио.

Монтана влиза в мача като 15-и в класирането с 13 точки. Тимът от Северозапада няма успех в седем последователни срещи на ниво efbet Лига. За срещата с Левски в състава на Анатоли Нанков се завръща възстановеният Давид Малембана, но пък аут са невъзстановеният Важебах Сакор и оперираният от апендицит Марсио Роса.

Левски пристига на „Огоста“ като лидер в класирането с 35 точки. При победа в Монтана „сините“ ще увеличат аванса си пред втория в подреждането ЦСКА 1948 на цели 8 точки. Левски е най-добрият гост в първенството с актив 5 победи, 1 равенство и 1 загуба, допусната срещу Локомотив Пловдив (0:1). Хулио Веласкес няма да може да разчита на невъзстановените Радослав Кирилов и Карл Фабиен, както и на наказания Марин Петков.

Левски победи Монтана с 5:0 в срещата от първия кръг на настоящия сезон, играна през юли на стадион „Георги Аспарухов“. Марин Петков се разписа на два пъти, Мустафа Сангаре и Радослав Кирилов добавиха по едно попадение, а Денис Динев си отбеляза автогол.

ЕКИПИТЕ

МОНТАНА: изцяло в синьо

ЛЕВСКИ: изцяло в бяло

БИЛЕТИТЕ

Пропуски за срещата са достъпни онлайн тук, както и на каса в деня на мача. Цените са следните:

Онлайн билет – 10 лева

Билет на каса – 12 лева

ПРЕДИШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

20.07.2025 Левски – Монтана 5:0

14.02.2021 Левски – Монтана 2:0

29.08.2020 Монтана – Левски 0:4

25.10.2017 Монтана – Левски 0:1 /Купа на България/

20.11.2016 Монтана – Левски 1:3

31.07.2016 Левски – Монтана 0:0

06.05.2016 Монтана – Левски 0:1

02.03.2016 Левски – Монтана 0:0

02.11.2015 Монтана – Левски 0:2

15.08.2015 Левски – Монтана 2:0

