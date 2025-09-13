събота, септември 13, 2025
Монтана победи и закотви Ботев Пловдив на дъното

Монтана победи Ботев Пловдив с 1:0 в осмия кръг на шампионата.

Единственото попадение в срещата реализира Филип Ежике. 

Първият точен удар в срещата бе на сметката на Монтана, след като Илиас Илиадис стреля с левия крак в 17-ата минута извън наказателното поле, но топката бе в обсега на Даниел Наумов. 

Ботев Пловдив отговори с шут на Тодор Неделев, излязъл в аут. Опитният футболист опита удар от около 30 метра в 37-ата минута, но Марсио Роса реагира и спаси. 

Второто полувреме започна с двуостра игра, като в 48-ата минута Наумов отрази удар от дистанция на Борис Димитров, а при ответната атака Роса спаси при нещо средно между удар и центриране на Таилсон. 

В 55-ата минута Армстронг Око-Флекс направи непростим пропуск, след като Андрей Йорданов проби отляво и опита центриране по земя. Топката рикошира в защитник и стана по-лесна за Око-Флекс, но той от упор стреля над вратата.

Натискът на домакините продължи а в 63-ата минута гостите имаха голям късмет, след като топката стигна до Тодор Неделев след центриране отляво на Йорданов. Капитанът на Ботев шутира, а Роса се хвърли да спасява, като топкатарикошира в крака му и кацна върху напречната греда, след което падна в обятията на стража. 

На фона на доминацията на хората на Николай Киров, Монтана успя да проведе скоростна контраатака в 72-ата минута, когато топката стигна до Калоян Стрински и той проби отляво. Последва пас в наказателното поле, където Филип Ежике бе сам на далечната греда и след като получи топката, той я прати в мрежата на Наумов – 1:0 за Монтана!

Последва стихиен натиск на „канарчетата“, а в 83-ата минута Неделев стреля от пряк свободен удар, но уцели стената. Две минути по-късно вратарят на Монтана отрази удар на Никола Илиев от около 20 метра. 

Монтана можеше да реши мача в 88-ата минута, но Томас Азеведо се засуети, след като получи топката в наказателното поле при контраатака и последвалият удар бе блокиран. 

В 8-ата минута от добавеното време Ботев Пловдив пропусна златен шанс, след като Илиев центрира в наказателното поле и Франклин Маскоте засече с глава, но прати топката покрай вратата.

Това бе и последният шанс в мача за някой от двата отбора и по този начин срещата завърши с триумф на гостите! Последният съдийски сигнал на съдията Тодор Киров бе съпъстван с викове „Оставка“ от страна на феновете на Ботев Пловдив!

В следващия кръг от първенството за Ботев Пловдив предстои гостуване на Септември на 21 септември, докато Монтана ще приеме Спартак Варна на 19 септември.

