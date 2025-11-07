Монтана излиза, за да играе добре и да спечели точки срещу Славия

ПФК Монтана ще изиграе второ пореден мач в София.

В мач от 15-ия кръг на efbet Лига тимът гостува на Славия в неделя, 9-ти ноември, от 12:30 часа. Двубоят ще бъде излъчен пряко по Диема спорт.

Възпитаниците на Анатоли Нанков играха силно срещу ЦСКА, но отстъпиха с 1:3 в миналия кръг и след изиграването и на някои мачове от този кръг, тимът вече е предпоследен с актив от 13 точки, колкото има и 14-ият Арда. Само на 3 точки разстояние е деветият Локомотив (София), а с по една пред Монтана са Септември (София) и Берое (Стара Загора). Славия е 11-ти с 15 точки, така че успех ще помогне на Монтана да изпревари „белите“.

„Разликите между отборите са много малки, така че дори една победа ще ни помогне да се изкачим доста в класирането. Ще направим всичко възможно да играем добре срещу Славия и да спечелим точки“, сподели старши треньорът на тима Анатоли Нанков.

Добрите новини за него са свързани със завръщането на бранителя Мартин Михайлов, който пропусна предишните три двубоя поради контузия. Същевременно обаче Соломон Джеймс е наказан заради червения картон срещу ЦСКА и ще липсва на монтанчани. Аут е и Ваджеба Сакор, който още не е напълно възстановен. Останалите се готвят на пълни обороти за сблъсъка с „белите“.

„Предстои поредният тежък мач за нас. Във всеки мач излизаме, за да се надиграваме с опонентите ни. Понякога се получава, понякога не. Разбира се, че искаме да вземем максимума. Излизаме във всяка среща, за да печелим точки.“, добави Нанков.

Във вчерашния ден ПФК Монтана се раздели по взаимно съгласие с нападателя Виктор Добрев. 20-годишният футболист сподели желанието си да продължи кариерата си в отбор, където ще има възможност за повече игрови минути. До този момент той беше записал 215 минути в 6 двубоя, в които не взе участие в гол.

„Благодарим на Виктор за професионалното му отношение и отдадеността, с която защитаваше синьо-белия екип. Желаем му здраве и успех в бъдещите предизвикателства!“, споделиха от клуба.

Facebook

Twitter



Shares