Монтана и Арда си разделиха по една точка

Монтана и Арда Кърджали завършиха наравно 1:1 в двубой от efbet Лига, изигран на стадион „Огоста“.

Срещата предложи ранно попадение и един от най-куриозните автоголове по българските терени през последните години.

Гостите започнаха по-добре и още в 7-ата минута поведоха. Лъчезар Котев бе оставен непокрит в средата на терена и изведе отлично Ивелин Попов, който се освободи в наказателното поле и с прецизен удар прати топката покрай вратаря Васил Симеонов. Това бе първото попадение на опитния халф с екипа на Арда.

Монтана опита да реагира, като в 16-ата минута Давид Малембана стреля от пряк свободен удар, но неточно. Малко по-късно Томас Азеведо тества вратаря на Арда Анатолий Господинов, който се намеси сигурно.

В 36-ата минута домакините дори пратиха топката в мрежата чрез Антон Тунгаров, но голът бе отменен поради засада.

В добавеното време на първото полувреме публиката на стадион „Огоста“ стана свидетел на необичаен момент. След дълъг тъч, хвърлен от Саломон Джеймс, вратарят на Арда Анатолий Господинов не успя да улови топката, която се удари в ръцете му и влезе в мрежата – 1:1.

След почивката двата отбора действаха предпазливо.

В 73-ата минута Луан от Арда можеше да върне аванса на своя тим, но Симеонов спаси удара му. Малко по-късно Иван Тилев пропусна отлична възможност, стреляйки покрай гредата.

До края на мача опитите за нов гол останаха без успех и двубоят приключи без победител.

С точката Монтана вече има 13 точки и заема 11-о място във временното класиране. Арда също е с 13 точки, но заема 9-а позиция.

Монтана гостува на Марек Дупница за Купата на България на 29 октомври, а на 2 ноември ще се изправи срещу ЦСКА в efbet Лига.

Арда ще гостува на Фратрия на 28 октомври за Купата и ще приеме Левски на 2 ноември в първенството.

