Много вълнения, разгроми и висока резултатност в кръг 17 от БПФЛ Фентъзи

Както вече споделихме и очаквахме кръг 17 беше един от най-резултатните кръгове досега с цели 60 точки средна резулатност за всички мениджъри.

За това имаше редица фактори, включително и разгромните победи на Левски, ЦСКА и домакинската победа на Лудогорец с 2:0. Ще говорим и за невероятните точки на отбора на скаута, което предварително го заявихме, че очакваме избухване.

Ще погледнем и към Генералното класиране, но първо по традиция лек обзор на кръга, както и напомняме, че следващият кръг започва утре (вторник).

Започваме с първия петъчния двубой, в който резултатът между Локомотив София и Арда бе 0:0. Ето и кои играчи се представиха най-добре в двубоя, който въпреки липсата на голове бе като Коледа за вратарите и защитниците на двата отбора:

Локомотив София – Арда 0:0

1) Райън Бидунга (защитник, 9 т. – MVP)

2) Мартин Величков (вратар, 8 т.)

3) Анатолий Господинов (вратар, 7 т.)

4) Джунайт Али, Меси Биатумусока, Густаво Каскардо, Джелал Хюсеинов, Вячеслав Велев, Емил Виячки (защитници, 7 т.)

5) Ангел Лясков, Садио Дембеле (защитници, 5 т.)

В следващите двубои Локомотив София гостува на Монтана, в който може да се търси евентуална суха мрежа на гостите, плюс дейно участие на Спас Делев в головете и/или асистенциите, определено и Райън Бидунга в последните мачове впечатлява, така че хвърляйте по едно око към него. Монтана също не са за подценяване, но според нас гостите от София ще измъкнат мача.

Във вторият петъчен двубой именно Монтана се представи на ниво и измъкна точка от негостоприемния стадион на Локомотив Пловдив. Ето и най-добре представилите се играчи в мача:

1) Давид Малембана (защитник, 9 т. – MVP)

2) Боян Милосавлиевич (вратар, 8 т.)

3) Васил Симеонов (вратар, 7 т.)

4) Лукас Риан, Николай Николаев, Мартин Русков, Ефе Али, Мартин Михайлов, Ариан Мършуля (защитници, 6 т.). В кръг 18 Локомотив Пловдив гостува на ЦСКА, докато Арда е домакин на Ботев Пловдив. Докато за гостуването на ЦСКА бихме се въздържали от играчи на Локомотив Пловдив, но отбора на Арда е с 2 победи и равенство в последните 2 кръга, така че не бихме се учудили да победят и Ботев Пловдив, а бившия играч на “канарчетата” Ивелин Попов е сред “заподозрените” за добри точки в този двубой. Сухата мрежа на Арда също изглежда възможна за Арда, но по-скоро бихме се въздържали от защитници на отбора от Кърджали преди кръга.

Първата съботна битка ни предостави мач между ЦСКА1948 и Берое, завършил с победа на домакините с 2:1, като се отличиха остриетата на двата отбора Мамаду Диало и Алберто Салидо, ето и всички играчи, които се представиха добре в двубоя:

1) Мамаду Диало, Алберто Салидо (нападатели, 9 т.)

2) Борислав Цонев (полузащитник, 8 т.)

3) Браян Собреро (полузащитник, 6 т.)

4) Нене (полузащитник, 5 т.)

5) Георги Русев (полузащитник, 4 т. – MVP)

ЦСКА1948 и Мамаду Диало се завърнаха към добрите точки, както и Борислав Цонев. В следващите двубои ЦСКА1948 гостуват на Септември, докато Берое е домакин на Черно Море. В този случай бихме се въздържали от играчи на Берое за следващия кръг, но не и за тези от ЦСКА1948, където Мамаду Диало, Борислав Цонев и Браян Собреро изглеждат чудесна опция преди кръга. Не изключваме и суха мрежа за ЦСКА1948, особено след това което ще прочетете след малко за отбора на Септември.

Продължаваме с друг съботен сблъсък, а именно Ботев Пловдив – Черно Море, завършил с победа на домакините с 2:1. Един от играчите, които си харесахме за отбора на скаута Франклин Маскоте преди 2 кръга отбеляза втория си гол за първенството, а с асистенции се отличиха Никола Илиев и играчът във форма – Армстронг Око-Флекс, ето и всички играчи, постигнали значими точки в двубоя:

1) Франклин Маскоте (нападател, 9 т.)

2) Лукас Араухо, Васил Панайотов (полузащитник, 8 т.)

3) Никола Илиев, Армстронг Око-Флекс (полузащитници, 6 т.)

4) Асен Чандъров (полузащитник, 5 т.)

5) Уеслен Жуниор (полузащитник, 3 т. – MVP)

В Следващият кръг Черно Море гостува на Берое в очакван равностоен сблъсък, с оглед на това, че Черно Море не играе достатъчно силно като гост. Бихме се въздържали от играчи на “моряците” в кръг 18. Ботев Пловдив гостува на Арда и за този двубой важи същото, което казахме за Берое – Черно Море и ни се струва, че бихме пропуснали играчи от Ботев Пловдив, като единствено Око-Флекс ни хваща окото преди този сблъсък в Кърджали.

Продължаваме с последния съботен мач, противопоставил Спартак Варна и ЦСКА и завършил 0:4 за гостите. Тук мениджъите, които притежават Пастор, Ето’о или Годой определено са имали повод за празнуване, вижте защо:

1) Леандро Годой (нападател, 13 т. – MVP, 7 гола и 1 асистенция в последните 5 мача)

2) Джеймс Ето’о (полузащитник, 13 т.)

3) Пастор (защитник, 10 т.)

4) Бруно Жордао (полузащитник, 7 т.)

5) Фьодър Лапоухов (вратар, 6 т.)

6) Лумбард Делова, Анжело Мартино, Теодор Иванов (защитници, 6 т.)

Спартак Варна няма отбелязан гол в 3 от последните си 4 мача, като в същото време допусна цели 10 попадения. Двуцифрени брой точки и за Годой, Ето’о и Пастор, които са и чудесна опция за предстоящите кръгове. ЦСКА домакинства на Локомотив Пловдив, като тримата споменати по-горе са в чудесна форма и бихме ги пуснали и тримата, ако ги имаме. ЦСКА е в чудесна форма и никой няма да е изненадан, ако спечели срещу Локомотив у дома. За Спартак Варна предстои гостуване на Ботев Враца и с оглед на слабата форма напоследък бихме оставили и Ксанде и Бернардо Коуто на пейката за този двубой.

Първият неделен двубой срещна Славия и Добруджа. Рутинна победа за домакините с 3:1. Славия е в серия от 5 поредни победи във всички турнири с 9 отбелязани гола. Ето и най-добрите играчи от мача.

1) Янис Гермуш (нападател, 13 т.)

2) Исак Соле (полузащитник, 10 т.)

3) Томаш Силва (защитник, 10 т. – MVP)

4) Лазар Марин (защитник, 9 т.)

5) Иван Минчев (полузащитник, 5 т.)

6) Богдан Костов (защитник, 4 т.)

7) Леви Нтумба (вратар, 3 т.)

Единствено сухата мрежа убягна на домакините в този мач. Следващият мач на “белите” е доста тежък – домакинство на лидера Левски. Ако имате Гермуш от състава на Славия, може да разчитате на него за този мач, но ако имате защитници от домакините, по-скоро ги оставете на пейката, не очкаваме суха мрежа за Славия. Добруджа пък ще посрещне в друг тежък мач Лудогорец. Абсолютно твърда победа за гостите очакваме и без играчи на Добруджа в предстоящият кръг.

Точно Лудогорец е следащият отбор, на който ще акцентираме. Победа с 2:0 у дома срещу Ботев Враца, която последва добра победа срещу Селта Виго с 3:2 в Лига Европа в миналия четвъртък. Лудогорец е в серия от 3 поредни победи във всички турнири, а Ивайло Чочев е лидер при голмайсторите в първенството с 10 попадения, колкото има и Мамаду Диало от ЦСКА 1948. Най-добрите играчи от мача:

1) Петър Станич (полузащитник, 9 т. – MVP)

2) Ивайло Чочев, Педро Нареси (полузащитници, 8 т.)

2) Хендрик Бонман (вратар, 8 т.)

3) Антон Недялков, Сон, Оливие Вердон (защитници, 7 т.)

4) Квадво Дуа (нападател, 7 т.)

Изглежда Станич (отбелязал хеттрик срещу Селта) и Чочев са основните двигатели на “орлите”. Бихме ги препоръчали за двубоя срещу Добруджа в следващия кръг. Хвърляме по едно око и към въстановения вече Квадво Дуа и неговото представяне. Ботев Враца е домакин на Спартак Варна и очкваме поредното силно точково представяне на Димитър Евтимов, вратар на домакините, както и защитниците на “врачани”. Напред Радослав Цонев и Даниел Генов хващат окото за добро представяне и точки.

Последният мач от кръга бе истинска голова фиеста. Левски размаза Септември със 7:0 и продължава да води убедително в Първа Лига. Освен това Левски е най-резултатният отбор в първенството с 40 отбелязани гола. „Сините“ имат и най-много победи – 13. Ето кои играчи натрупаха значителни точки в този разгром.

1) Кристиан Макун (защитник, 17 т.)

2) Мазир Сула (полузащитник, 16 т. – MVP)

3) Майкон, Алдаир (защитници, 10 т.)

4) Евертон Бала (полузащитник, 8 т.)

5) Светослав Вуцов (вратар, 7 т.)

6) Мустафа Сангаре, Борислав Рупанов (нападатели, 7 т.)

7) Кристиан Димитров, Никола Серафимов (защитници, 6 т.)

8) Марин Петков (полузащитник, 6 т.)

9) Рилдо (полузащитник, 5 т.)

Кристиан Макун е играч на кръга със 17 точки, постигнати с гол, асистенция и суха мрежа. Докато Сула, Алдаир и Майкон също постигнаха двуцифрен точков актив. Левски ще гостува на Славия в кръг 18, а колкото играчи на Левски имате в отбора си – пуснете ги титуляри всичките! За Септември предстои домакинство на ЦСКА1948 и по-скоро бихме се въздържали от играчи на Септември преди кръг 18.

Време е за анализ на отбора на скаута, който ви препоръчахме в изминалия 17-ти кръг. Обещахме висока резултатност – постигнахме я, 98 точки! Общо взето прекрасна селекция, надяваме се, че е била от полза за всички мениджъри. Средният резултат за кръга е 60 точки. Ето и разбивка на отбора ни и точките на играчите.

Вратар: Леви Нтумба – 3

Защитници: Диниш Алмейда – 5, Адриан Кова – 5, Майкон – 10

Полузащитници: Мазир Сула – 16, Петър Станич – 9, Ивайло Чочев (ВК) – 8, Парвизджон Умарбаев – 2

Нападатели: Леандро Годой – 13, Мустафа Сангаре (К) – 14, Янис Гермуш – 13

Резултат: 98 точки.

Средно: 60

Насочваме вниманието си и към генералното класиране, в което битката става определено все по-ожесточена. Ето как изглежда и след кръг 17, Мариус Симеонов остава водач след мега силен кръг 17:

Мариус Симеонов (Xperia) 1034 т. Даниел Христов (Chelsea_1914)1005 т. Павел Георгиев (Непобедимите) 1004 т. Борислав Филипов(PSG Sofia) 1001 т. Радостин Любомиров(Чуковете) 999 т.

Първите 5 в класирането са събрани само в 35 точки!

Това беше всичко най-интересно от кръг 17 и преди предстоящият кръг 18. Кръгът започва утре (вторник) от 15:30, а крайният срок за трансфери е 14:30. Следващият материал ще пуснем в петък (5 ноември), който ще бъде съчетан с всичко по-интересно от кръг 18 и акцентите преди кръг 19.

Отбора на скаута преди кръг 18:

Вратар: Димитър Евтимов

Защитници: Сон; Райън Бидунга;Алдаир

Полузащитници: Спас Делев;Борислав Цонев;Петър Станич; Евртон Бала;Джеймс Ето’о

Нападатели: Леандро Годой (к); Мамаду Диало (вк)

Резерви: Мартин Петков; Ангел Лясков;Мартин Дичев;Васил Симеонов(вратар).

Ще направим рязка промяна в схемата и ще разчитаме на 3-5-2, с няколко изненади в отбора. Надяваме се, че възходящата линия на изборите ни ще продължи.

Преди да се разделим, вижте и кои играчи са наказани преди кръг 18: Реян Даскалов (Локомотив София), Николай Златев (Черно Море), Бруно Жордао (ЦСКА), Кубрат Йонасчъ (Септември).

