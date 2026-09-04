Младият шахматист Георги Коев от Войводиново спечели бронз от Европейския шампионат

Дванадесетгодишният талант Георги Коев от Войводиново спечели трето място от 24-ото Европейско първенство по шахмат за подрастващи. Той завърши без загуба в своята възрастова група и донесе четвърти медал за България от шампионата.

Младият шахматист от Войводиново се представи отлично сред силна международна конкуренция и се нареди сред най-добрите млади шахматисти в Европа. Първенството събра 132 състезатели от 8 до 14 години от 19 национални федерации. Състезателите играха девет кръга класически шахмат по швейцарската система.

В категорията момчета до 12 години (U12) Георги Коев постигна впечатляващ резултат – 6 точки от 9 възможни, като завърши турнира без нито една загуба. В деветте кръга на класическия шахмат Георги записа четири победи и пет ремита, което му осигури място на почетната стълбичка. В крайното класиране пред него останаха латвиецът Сергейс Филиповс, който спечели европейската титла, и представителят на домакините Индржиш Трейбал, завоювал сребърния медал. Особено силен бе финалът на младия българин, като направи реми срещу Филиповс.

Европейският успех на Георги е повод за гордост не само за неговото семейство и треньори, но и за Войводиново и Община Марица. Кметът на общината Димитър Иванов поздрави младия шахматист за престижното отличие и подчерта значението на това децата и младите хора да получават необходимата подкрепа, за да развиват своите способности.

„Поздравявам от сърце Георги Коев за постижението му от Европейското първенство, което е заслужено признание за неговия талант, труд, постоянство и воля за победа. Георги е повод за гордост за нашата община и за България. Този успех още веднъж показва колко важно е да инвестираме в нашето бъдеще – в децата и младите хора. Те са най-големият ни капитал, най-голямото ни богатство и смисълът да продължаваме да работим и да създаваме възможности за тяхното развитие. Когато едно дете има талант, желание и мечта, нашата задача е да му дадем увереност и подкрепа, за да може да разгърне пълния си потенциал“, подчерта Иванов. Той допълни, че примерът на Георги е вдъхновение за връстниците му и заслужава да бъде споделен, за да вярват в себе си подрастващите, да преследват целите си и никога да не се отказват. Преди месец Община Марица подкрепи финансово подготовката на младия шахматист и участието му в европейския шампионат.

С успешното си представяне, завършвайки турнира непобеден и без нито една загуба, Георги официално покри и изискванията за престижната международна титла „кандидат-майстор“ (CM). В надпреварата младият състезател демонстрира изключителна шахматна зрялост, желязна дисциплина и характер, записвайки историческо постижение за родната шахматна школа на световната сцена.

Успехът на Георги Коев е част от изключително силното представяне на България на шампионата в Чехия. Българските състезатели спечелиха три златни и един бронзов медал, което нареди страната ни сред лидерите на детско-юношеския шахмат на Стария континент. Европейски шампиони в своите възрастови групи станаха – Калин Коцев при момчета до 8 години, Ния Малчева при момичетата до 12 години, а Александра Пехливанова – до 14 години. Европейското първенство по шахмат за подрастващи се проведе в Чехия, в което се представиха състезатели от 19 държави.