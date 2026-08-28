Милан идва в София: Ясни са съперниците на Левски в Лига Европа

„Сините“ ще приемат още Залцбург, Ягелония и Лилестрьом, а сред тежките гостувания е визитата на Олимпик Марсилия

Левски научи съперниците си в основната фаза на UEFA Europa League за сезон 2026/27. „Сините“ ще изиграят осем срещи – четири у дома и четири като гост, като сред най-големите имена в програмата се открояват италианският Милан и френският Олимпик Марсилия.

Милан ще гостува на Левски

На собствен терен Левски ще се изправи срещу Милан (Италия), Залцбург (Австрия), Ягелония (Полша) и Лилестрьом (Норвегия).

Безспорно най-голям интерес предизвиква домакинството срещу Милан, което ще доведе в София един от най-титулуваните европейски клубове.

Четири гостувания за „сините“

В мачовете си далеч от София Левски ще има сериозни изпитания. Българският тим ще гостува на Олимпик Марсилия (Франция), Виктория Пилзен (Чехия), Съндърланд (Англия) и НЕК Ниймеген (Нидерландия).

Така жребият изпраща „сините“ на четири различни европейски футболни пазара – Франция, Чехия, Англия и Нидерландия.

Кога ще се играят мачовете?

Шест от осемте срещи в основната фаза ще се проведат през 2026 година. Предвидените дати са 16/17 септември, 15 октомври, 22 октомври, 5 ноември, 26 ноември и 10 декември.

Последните два двубоя ще бъдат след Нова година – на 21 и 28 януари 2027 г.

Началните часове на срещите в турнира са 19:45 и 22:00 часа.

Предстои да бъде обявена пълната програма, от която ще стане ясно на коя дата Левски ще срещне всеки от осемте си съперници.