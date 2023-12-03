Месец на силни игри и Биткойн иновации
Измина вълнуващ месец, откакто Ботев смело навлезе в бъдещето на финансите, като възприе хенологиите на бъдещето: Bitcoin и Nostr.
Пътуването ни, което започна на 31 октомври, отбеляза големи постижение и е време да ги споделим с всички вас.
1. Прегръщане на бъдещето: Bitcoin & Nostr
Анонсирането ни за приемането на Bitcoin и Nostr беше своеобраен ангажимент да продължим да бъдем клуб на лидери и пионери. Този ход не само ни позиционира като напредничав клуб, но и отвори нови пътища за нов тип взаимодействие между фенове, играчи и спонсори.
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2. Брандът Биткойн: грее на нашите фланелки
Седмица след обявяването, поставихме биткойн ‘₿’ на ръкавите на официалните мачови фланелки на отбора. За пръв път фланелката с биткойн на ръкавите дебютира в дербито срещу Левски в София. Двубоят завърши 1:1, а добрата игра на отбора и попадението на Антоан Бароан бе забелязано от мнозина създатели на съдържание на тема биткойн в социалните мрежи.
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3. Специална оферта: 10% отстъпка при покупка с биткойн
За да насърчи своите фенове да се ангажират с биткойн, Ботев предложи 10% отстъпка за всички покупки, направени с биткойн в клубните фен магазини и на физически на стадион „Христо Ботев“. A кой не обича отстъпките? Нашите фенове също го правят, поради което решихме да разширим тази оферта и през целия декември месец.
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4. Биткойн ATM във феншопа ни
За да направи биткойн осезаем и да направи отстъпката от 10% достъпна дори за биткойн начинаещи, клубът си партнира с CryptoDesk.bg, който инсталира биткойн банкомат в нашия фен магазин в центъра на град Пловдив. Тази нова функция опростява биткойн транзакциите за всички фенове, като се грижи както за опитни ентусиасти, така и за новодошли, които започват своето биткойн пътешествие.
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5. Свързахме общности на Ботев и Биткойн с любопитни срещи
Още преди първото официално обявяване на интеграцията на Биткойн в Ботев, клубът инициира биткойн срещи, създавайки платформа, където феновете на Ботев и Биткойн ентусиастите могат да се смесват, да обменят идеи и да укрепват връзките си в общността. Беше вдъхновяващо да има средно 40 души, идващи на всяка среща. Свободни ли сте на 5ти декември от 19:00? Ако да, заповядайте тогава в клуб Fargo, както и всеки първи вторник от месеца от 19:30ч., когато си говорим за Биткойн и Ботев.
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6. Биткойн журналистът Джо Накамото посети Пловдив и стадион „Христо Ботев“
Имахме удоволствието да поканим Джо Накамото, който скоро ще издаде минидокументален филм за преживяването си на срещата между Ботев и Пирин.
„Най-старият клуб в България, който приема тази нова „магическа“ интернет валута, която все още много малко хора разбират. Исках да видя наживо какво се случва тук.“
Посещението му подчертава нарастващия интерес към техническите стъпки на нашия клуб и потенциалното въздействие върху света на футбола и финансите.
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По време на посещението си Джо се присъедини към нашата биткойн среща, включваща проницателна беседа на Георги Николов за синергията между футбола и биткойн. Той стана свидетел и на вълнуващата победа на канарчетата с 3:1 над Пирин:
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7. Първа поява на биткойн подкаста „Busisiness bitcoinization“
Георги Манолов, нашият биткойн директор, наскоро излезе на сцената на подкаста Business Bitcoinization за стратегическото приемане на биткойн от Ботев Пловдив. Той очерта причините, визията и плановете, като изтъкна това като стъпка към световното признание и издигането на клуба до международното ниво, на което заслужава да играе.
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Вълна от международно признание и подкрепа
С поглед напред
Докато отбелязваме този първи месец, очакваме с нетърпение да продължим интегрирането на биткойн в структурите на нашия клуб. Поели сме ангажимент да бъдем в челните редици на иновациите и нямаме търпение да споделим това вълнуващо бъдеще с всички вас – нашите фенове.
Присъединете се към нас в това пътуване, както на терена, така и извън него!