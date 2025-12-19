Международният турнир „А1 Звезди на бъдещето“ бе официално открит в София

Президентът на БФВ Любомир Ганев подкрепи „А1 Звезди на бъдещето“

Международният волейболен турнир „А1 Звезди на бъдещето“, организиран от волейболен клуб „Левски София“, бе официално открит днес в спортна зала „Левски София“. На церемонията присъстваха множество официални гости, сред които Любомир Ганев – президент на Българската федерация по волейбол, Атанас Гаров – турнирен директор на „А1 Звезди на бъдещето“, Владимир Николов и Давид Давидов – двамата президенти на ВК „Левски София“, които заедно изразиха своята подкрепа към развитието на младите таланти във волейбола.

Сред гостите бяха бившите състезатели на клуба и национали в различните гарнитури – Стоил Палев, Дамян Колев и Кристиан Титрийски.

За пета поредна година София е домакин на престижната надпревара за момчета и момичета до 16 години, която се утвърди като едно от най-значимите международни събития за подрастващи волейболисти. Турнирът се провежда от 19 до 21 декември в спортна зала „Левски София“, а входът за зрителите е свободен.

В тазгодишното издание участват общо 12 отбора – 7 чуждестранни и 5 български, което отново подчертава международния характер и високата конкуренция на надпреварата.

При момчетата сили ще премерят „Дяволи Роза“ (Италия), „Ястжембски“ (Полша), „Вулканещи“ (Молдова) и българските „Берое“, ЦСКА и „Левски“. В турнира при момичетата участват „Бусто Арсицио“ (Италия), „Берлин“ (Германия), „Ясиеняк Гданск“ и „Стежица Виежице“ (Полша), както и родните „Марица“ и „Левски“.

Турнирът „А1 Звезди на бъдещето“ е създаден с идеята да даде възможност на младите български волейболисти да се изправят срещу свои връстници от водещи европейски школи още в ранна възраст и така да придобият ценен международен опит. Именно това е една от основните цели на ръководството на ВК „Левски София“, в което Владимир Николов и Давид Давидов имат ключова роля като президенти на клуба и двигатели на неговото развитие.

„Отговорност на всички нас е да инвестираме в бъдещето на българския волейбол“, подчерта Любомир Ганев по време на церемонията, като изтъкна значението на турнира за развитието на млади състезатели и популяризирането на спорта у нас.

Спортният директор и основен организатор на турнира Атанас Гаров също отбеляза, че петото издание на „А1 Звезди на бъдещето“ е още едно доказателство за силната волейболна общност, която се изгражда в България.

Международният турнир продължава да се развива и да утвърждава името на България, София и волейболен клуб „Левски“ като място, където се полагат основите на бъдещите звезди в европейския и световния волейбол.

