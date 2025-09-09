МЕГА СЪБИТИЕТО ПИРИН УЛТРА 2025

От 12 до 15 септември Банско отново ще се превърне в арена на вдъхновяваща спортна енергия и международен дух. Деветото издание на ултрамаратона Пирин Ултра ще събере над 1000 състезатели от 45 държави, които ще премерят сили и воля в едно от най-красивите и предизвикателни състезания по планинско бягане в Югоизточна Европа.

Събитието включва четири основни дистанции – 160, 68, 38 и 25 километра, преминаващи през живописните и сурови маршрути на Пирин планина. Тази година, организаторите и Община Банско предлагат ново, вълнуващо преживяване, насочено към широката публика – двукилометрово състезание из улиците на града.

Новото градско трасе – за всички, които искат да бъдат част от състезанието.

За първи път в програмата на Пирин Ултра ще бъде включено специално градско трасе с дължина 2 км, което ще даде възможност на всеки желаещ – независимо от възраст или опит – да се докосне до атмосферата на това голямо спортно събитие. Маршрутът ще премине през сърцето на Банско и ще предложи спортно предизвикателство, празник на емоциите, съпричастността и духа на града.

Стартът ще бъде даден на 13 септември (събота) в 11:00 ч., от площад „Никола Вапцаров“.

Регистрацията е безплатна и ще се извършва на място в деня на събитието – от 09:00 до 10:45 ч.

Банско отново ще събере всички жители, гости на града, както и спортни клубове и организации, които ще се включат в това ново бягане – като участници, зрители или доброволци.

