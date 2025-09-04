Мартино с първа тренировка за ЦСКА

Най-новото попълнение на ЦСКА Анжело Мартино направи първа тренировка с тима.

Аржентинският защитник бе посрещнат топло от треньорския щаб и футболистите на „червените“ в Банско, където ЦСКА е на няколкодневен тренировъчен лагер по време на паузата в първенството.

При „армейците“ Мартино ще е съотборник с още няколко латиноамерикански футболисти като Пастор, Бусато и Кордоба, както и със сънародника си Леандро Годой.

ЦСКА ще се готви в Банско до петък, когато ще се завърне в София и в същия ден от 17:00 ч. ще изиграе контролен двубой със сръбския Радник (Сурдулица). Спарингът ще се играе в Панчарево и ще е закрит за фенове и медии.

