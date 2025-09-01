Мартин Петков бе обявен за Играч на 6 кръг в Първа лига!

Нападателят на Ботев Враца Мартин Петков бе избран за Играч №1 на 6-ия кръг на Първа Лига.

Отличието му бе връчено днес на специална церемония в Пресклуб „България“.

Петков бе в центъра на събитията при победата на нашия отбор с 2:0 като гост на Добруджа, като реализира и двете попадения във вратата на домакините. Именно това му донесе безапелационно признание в седмичната анкета.

След награждаването той коментира постижението си и амбициите на Ботев Враца: „Не сме си поставяли конкретна цел за сезона. Смятам, че имаме повече качества от това да се борим само за оцеляване в елита. Всичко в клуба е на високо ниво – базата, условията и тренировъчните терени. Всеки в клуба работи за това ние, футболистите, да се чувстваме добре и да израстваме като отбор.“

Петков говори и за подкрепата от феновете: „Надявам се хората да ни харесват като отбор. Стараем се да доставяме удоволствие на публиката, която идва да ни подкрепя. 30 секунди ни деляха от това да нямаме загуба срещу Лудогорец, но се надявам занапред да печелим още точки и да радваме хората.“

Нападателят не скри и специалното си отношение към Левски – клуба, в който е израснал: „Левски ме е изградил като футболист и като човек. За мен винаги е по-специално, когато играя срещу тях. Аз съм си левскар, нормално е тези мачове да са по-различни, но за мен всеки двубой е много важен и съм мотивиран еднакво.“

Той се върна и на неприятния момент от първия кръг на първенството, когато получи червен картон срещу Славия:

„Виновен съм за тази ситуация. Това беше първият ми червен картон и се надявам да е последният. Не успях да овладея емоциите си и това ми коства наказание от три мача, в които не можех да помогна на съотборниците си.“

По отношение на головете си за сезона Петков сподели: „Не си поставям конкретна цел колко гола да вкарам. Важно е да изпълнявам задачите на треньора и да съм полезен на отбора. Казах в началото на сезона, че ще вкарам 13 гола, тогава всички се засмяха, но вярвам, че мога да постигна още много.“

В заключение нападателят говори и за националния отбор: „Напълно фокусиран съм върху представянето си в Ботев Враца. Имам още много да доказвам, за да заслужа повиквателна за националния отбор. Желая успех на момчетата в предстоящите тежки мачове с Испания и Грузия.“

