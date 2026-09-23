Мартин Кузманов: В Хърватия ценят българския талант

Централният защитник на България U17 Мартин Кузманов разказа пред каналите на БФС за първите си впечатления от Хърватия след трансфера си в „Динамо“ (Загреб).

Родният талант осъществи трансфер това лято, след като направи впечатление с изявите си с екипите на „лъвовете“ и клубния си тим „Септември“ (София).

„От два месеца съм в хърватския футбол. До миналата година бях част от „Септември“ (София), след което „Динамо“ (Загреб) ме поиска и отидох там. Първото ми впечатление при пристигането беше големият стадион „Максимир“. Той веднага се набива на очи, когато отидеш на базата. Темпото на игра е по-високо от това в България, всичко е на професионално ниво.“

Бранителят разказа от първо лице и за сериозния интерес на местните клубове към родни таланти: „Не съм сам, има още няколко наши момчета там. Калоян Божков е капитан на „Динамо“, Стоян (б.а. Лазаров) дойде от „Левски“ в „Локомотива“ (Загреб). Има още две момчета, които се присъединиха от „Септември“ – Александър Сираков е с мен в „Динамо“, а Антон Даскалов е в „Горица“.“

През следващите седмици България U17 ще изиграе четири контроли – две срещу Естония (25.09 и 28.09), както и още две срещу Малта (02.10 и 04.10). Срещите ще можете да наблюдавате на живо в канала на БФС в YouTube, както и да подкрепите лъвчетата на място в Етрополе.

„Знам много добре какво ще иска от нас селекционерът Светослав Петров. Колективът ни е супер, добре се справяме със сплотяването. Най-близък ми е Александър Сираков“, допълни Кузманов.